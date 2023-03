Conduttore russo Solovyev inveisce contro l’Italia: il video in rete

Un famoso conduttore televisivo russo, Vladimir Solovyev, inveisce contro gli alleati di Kiev, e in particolare l’Italia, durante una diretta. Il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Riccardo De Corato, risponde all’attacco.

Conduttore russo Solovyev inveisce contro l’Italia: il video diffuso in rete

Nello stesso giorno in cui Vladimir Putin ha firmato la legge che rende ufficiale il ritiro di Mosca dal trattato Start, che riguarda la riduzione delle armi strategiche offensive, dalla capitale russa giungono in Europa, e soprattutto in Italia, le invettive di un celebre conduttore televisivo, Vladimir Solovyev.

Non è la prima volta che le parole di Vladimir Solovyev sulla guerra in Ucraina creano scompiglio in Occidente. Infatti, non molto tempo fa un suo discorso aveva fatto scalpore poiché in esso il conduttore affermava che il conflitto ucraino si sarebbe “inevitabilmente” concluso con le armi nucleari.

Questa volta, Vladimir Solovyev si rivolge nuovamente all’Occidente, e in particolare all’Italia. Innanzitutto, riferendosi in generale agli alleati dell’Ucraina, afferma: “Lasciate che i bastardi tremino”.

Successivamente il conduttore russo si rivolge direttamente all’Italia. Prima menziona il Premio Strega, definendolo “Premio Dante” e lamentando fatto che la Russia ne è stata esclusa. E dopo sposta la sua attenzione sui cittadini di Milano, e dice: “Pensate al monumento a Suvorov, e chissà se si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi”.

Il video della diretta televisiva è stato postato anche in rete, condiviso dal politico e giornalista ucraino, Anton Gerashchenko, su Twitter.

Il fatto storico a cui ha fatto riferimento Vladimir Solovyev nel suo attacco rivolto al capoluogo lombardo, ci riporta indietro nel tempo al 1799, tra aprile e settembre di quell’anno, era in corso nel nord Italia la campagna italiana di Suvorov. In quell’occasione, il generale di Mosca Aleksandr Suvorov, a capo dell’armata russo-austriaca, condusse l’esercito alla sconfitta dei francesi, che furono costretti a lasciare Milano.

Il conduttore Vladimir Solovyev ha poi aggiunto: “Se parliamo seriamente, se capiamo davvero qual è la posta in gioco, allora lasciateli tremare i bastardi. Poi ci sarà un’altra traversata delle Alpi, se è necessario. Se fate i maleducati con noi, voi bastardi, dovete saperlo. I russi partono piano, ma poi vanno veloce”.

La replica del vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Riccardo De Corato

Le dure parole del conduttore televisivo russo Vladimir Solovyev, magnate e amico del presidente Vladimir Putin, non sono passate inosservate. E soprattutto non hanno fatto piacere al governo Meloni: è intervenuto sulla questione il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Riccardo De Corato.

De Corato, del partito Fratelli d’Italia, ha definito il discorso di Vladimir Solovyev un “vergognoso attacco all’Italia”. E ha aggiunto: “Questo vuol dire che gli uomini di Putin sono a corto di argomenti per attaccare l’Italia e Milano scagliandosi contro un popolo che difende l’Ucraina”.