The Walking Dead 8, incidente sul set: John Bernecker è morto?

Lo stuntman John Bernecker è rimasto gravemente ferito durante le riprese di una scena di The Walking Dead 8

Sono ore d’ansia quelle che vivono i fan di The Walking Dead 8. Da qualche mese sono in corso le riprese della nuova stagione ma le ultime notizie sono tragiche perché ieri c’è stato un incidente sul set. Lo stuntman John Bernecker ha fatto un volo di 9-10 metri e ha riportato ferite molto gravi alla testa. Le notizie che arrivano dall’America sono contrastanti, alcuni siti infatti riportano che John Bernecker è morto. Anche gli attori di The Walking Dead hanno condiviso messaggi di cordoglio ma come ha scritto la pagina Facebook The Spoiling Dead Fans si attende la conferma ufficiale da parte della famiglia che ancora non c'è stata.

John Bernecker è uno stuntman esperto, ora il sindacato della categoria SAG-AFTRA ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. Le riprese di The Walking Dead 8 sono state fermate immediatamente e non si sa ancora quando riprenderanno. John Bernecker è arrivato all’ospedale di Atlanta in gravissime condizioni ed è stato portato subito in terapia intensiva. Sul profilo twitter di The Walking Dead è apparso un messaggio di ringraziamento per tutto quello che ha fatto. La fidanzata Jennifer Cocker in un post su Facebook invece aveva comunicato che John meritava di essere visitato da ogni dottore finché qualcuno non avesse visto in lui dei segnali positivi.

Professionista d’alto livello, lo stuntman John Bernecker aveva lavorato per Hunger Games e Fast&Furious 8. È davvero un momento triste quello che vive The Walking Dead 8, la scorsa settimana il doppiatore Randy Schell è morto a causa di una collisione in volo durante un lancio con il paracadute.