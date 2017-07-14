Tumore alla prostata, quali sono gli uomini che rischiano di più?

Gli uomini alti e gli obesi sono più esposti al rischio sviluppare il cancro alla prostata, lo dice una ricerca scientifica

Siete alti e obesi? Avete più probabilità di ammalarvi di cancro alla prostata. È quanto emerge da uno studio condotto presso l’università di Oxford e pubblicato sulla rivista BMC Medicine. Il rischio di sviluppare un carcinoma prostatico aggressivo quindi aumenta se il girovita è ampio e la statura elevata. I ricercatori britannici hanno utilizzato i dati di una ricerca europea su 142uomini di otto paesi. Secondo i risultati delle analisi l’altezza non è associata direttamente al rischio di cancro alla prostata, ma il pericolo di ammalarsi e di morire aumenta sensibilmente. Lo stesso discorso è stato fatto per il girovita.

Aurora Perez-Cornago a capo del team di scienziati britannici che ha analizzato i dati, ha spiegato che il sovrappeso è un fattore di rischio per diverse patologie croniche e tumori, ed è stato dimostrato anche il collegamento tra accumulo di grasso nella fascia addominale e pericolo di cancro. Secondo l’autrice servono comunque nuove indagini per approfondire il legame tra cancro alla prostata, sovrappeso e altezza.

Obesità, i cambiamenti ormonali influenzano l’aggressività dei tumori?

I cambiamenti ormonali negli uomini in sovrappeso influenzano l’aggressività della malattia e questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda l’altezza invece non vi sono ancora delle certezze, un collegamento potrebbe essere quello con l’alimentazione ma anche in questo caso i responsabili del maggiore rischio sono gli ormoni. Il carcinoma prostatico è un tumore ormono-dipendente. Un’ipotesi interessante e in corso di approfondimento è quella sulle mutazioni genetiche collegate alla statura e il pericolo di sviluppare una forma tumorale.