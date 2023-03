The Weeknd: primo ruolo da protagonista nel film che ha co-scritto e prodotto

The Weeknd ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film che ha co-scritto e che sta anche producendo. Accanto alla star della musica anche Jenna Ortega e Barry Keoghan.

The Weeknd: il primo ruolo da protagonista nel film che ha co-scritto e sta anche producendo

The Weeknd, nome d’arte di Abel Tesfaye, arricchisce la sua carriera di successo con il suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio che ha co-scritto e che sta anche producendo.

Il film è attualmente senza titolo, e i dettagli per quanto riguarda la trama, il genere e simili, restano al momento avvolti nel mistero. Sembra confermato che il lungometraggio verrà diretto da Trey Edward Shults, il regista di “Waves” e “It Comes at Night”.

Shults ha anche co-scritto la sceneggiatura del film, insieme a The Weeknd, e ne è produttore esecutivo. Si sa anche che le riprese si svolgeranno a Los Angeles, ma a parte queste poche notizie, la trama viene tenuta nascosta.

Cast e crediti del misterioso film con The Weeknd

Che si tratti di una commedia o di un film drammatico, di un film d’azione oppure di un musical, questo progetto straordinariamente vago può però vantare un cast di alto livello.

Oltre The Weeknd, colosso discografico e vincitore di un Grammy, nel cast del film sembra confermata anche la presenza di Jenna Ortega, star di “Mercoledì” e “Scream VI”, e Barry Keoghan, l’attore candidato all’Oscar di “Gli spiriti dell’Isola”.

Partner di produzione del progetto sarà Tesfaye Reza Fahim, che è co-sceneggiatore, così come da Kevin Turen e Harrison Kreiss. Chayse Irvin si occuperà della fotografia, mentre il compositore e produttore OPN (vero nome Daniel Lopatin) curerà insieme a The Weeknd la colonna sonora del lungometraggio.

Altri progetti cinematografici con The Weeknd

Oltre al suo ruolo di protagonista nel lungometraggio che ha co-scritto e che sta anche producendo, con la regia di Trey Edward Shults, The Weeknd reciterà anche nell’attesissima serie HBO “The Idol”, co-creata con Sam Levinson e Fahim di “Euphoria”.