Tina Cipollari criticata sul web, salta il trono classico a Uomini e Donne?

di Redazione 06/04/2018

Uomini e Donne sta per entrare nella sua fase clou, sembra essere tutto pronto per la terza e ultima fase dell'anno del trono classico ma potrebbe esserci qualche problema... Perché Tina Cipollari è stata criticata sul web? Tina Cipollari pronta per il trono classico? I fan di Uomini e Donne ormai da tempo attendono che Inizia ufficialmente il percorso di Tina Cipollari all'interno del trono classico. L'opinionista di Uomini e Donne infatti tempo fa ha dichiarato di essere pronta per un nuovo amore, dopo il matrimonio con Kiko Nalli. In questo frangente però secondo alcune anticipazioni potremmo avere un cambio repentino nella squadra degli opinionisti, dato che Gemma Galgani si è subito prodigata dicendo a Maria De Filippi di essere pronta a sostituire la Cipollari. Gemma Galgani contro Tina ancora una volta? Come abbiamo appena diceva dall'inizio di questo nostro articolo, Gemma Galgani è pronta a prendere il ruolo di opinionista a posto di Tina Cipollari che in quest'ultima fase di Uomini e Donne Sarà impegnata col suo percorso del trono classico ma non solo... Secondo alcuni rumors sembrerebbe che Gemma Galgani anni ha tutta l'intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a Tina dato che, secondo quanto reso noto della redazione, la dama pare che abbia incontrato ufficialmente quelli che sono i futuri corteggiatori della donna. Allora come mai Tina Cipollari è stata criticata sul web? Tina Cipollari criticata sul web, Addio Uomini e Donne? In queste ultime ore però è stata diffusa la notizia secondo cui Tina Cipollari è stata criticata sul web. Alla base di questa notizia vi è un ipotetico addio Uomini e Donne, cosa sta succedendo all'interno del programma di Maria De Filippi? A scatenare la bufera sarebbero stati gli stessi fan di Uomini e Donne, il motivo principale dipenderebbe dal fatto che l'ingresso di Tina Cipollari al trono classico di Uomini e Donne toglierebbe spazio a quelli che dovrebbero essere i veri e propri protagonisti di questa fase dello show... Ovvero i giovani. Le critiche fatte nei confronti di Tina Cipollari, inoltre, lascerebbero dal fatto che l'opinionista appena diventata tronista non gradirebbe molto i vari corteggiatori che si stanno presentando al suo cospetto... Che sia ancora una questione di show organizzata dalla redazione oppure Tina Cipollari ha veramente voglia di trovare l'anima gemella?

