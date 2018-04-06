Vegana minaccia la madre con coltello perché cucina il ragù

La guerra del ragù. Non è il nuovo titolo di un film ma una storia che arriva da Modena. Una donna stava preparando la famosa ricetta del ragù alla bolognese quando la figlia vegana l'ha minacciata di morte.

“Ti pianto un coltello nella pancia”

Non c'è cosa più bella che svegliarsi con il profumo del ragù che cuoce lentamente da ore sotto l'attenta visione della mamma. Eppure a Modena una figlia ha minacciato la madre così come racconta La Gazzetta di Modena. “Adesso ci penso io a farti smettere. Se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia”, avrebbe urlato la ragazza che non sopportava proprio quello che stava cucinando perché lei è vegana. La mamma ovviamente ha querelato la figlia e adesso il caso sarà affrontato dal giudice di pace.

Vegana minaccia la madre: convivenza difficile

La donna di 47 anni è costretta a vivere in casa con la madre di 68 anni. Altro che “Una mamma per amica” e quintali di hamburgher ingurgitati insieme davanti alla tv, accompagnati da ettolitri di coca cola. Queste due donne non vanno proprio d'accordo perché la madre è la classica rezdora emiliana che ama la cucina tradizionale e soprattutto il ragù alla bolognese, la figlia invece è una vegana convinta. La vicenda risale al 2016. Dopo rimproveri e offese nei confronti della madre “rea” di essere carnvivora, è arrivata anche la minaccia di morte. Il Giudice di pace ha già affrontato la prima udienza e a Giugno ci sarà il tentativo di conciliazione, se non si metteranno d'accordo potrebbe anche esserci una sentenza. Voi siete d'accordo con la madre o con la figlia?