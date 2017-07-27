Tina Cipollari in crisi con il marito Chicco: tira aria di divorzio a UeD?
di Redazione
27/07/2017
Non è certo la prima volta che si parla di crisi tra l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, e il marito Chicco Nalli. Del resto, la Vamp è famosa per non avere mezze misure: o si ama, o si odia. E il pubblico di Canale5, Maria De Filippi compresa, la premia sempre con il suo affetto e calore, anche se non sempre approva tutti i suoi comportamenti a discapito di Gemma Galgani, la dama del Trono Over. E se un tronista o una corteggiatrice non entra nelle sue grazie, sono guai. Essere una persona senza peli sulla lingua è a discapito anche del proprio matrimonio. La vita privata della bionda concorrente di Pechino Express con #GliSpostati è avvolta nel mistero, anche perché sia lei, sia il marito Chicco Nalli ci tengono alla loro privacy. Eppure, i gossip di questa estate 2017 insistono con dire che tra loro ci sia una crisi insanabile, tanto da far pensare al divorzio e alla mancata partecipazione della Vamp alla nuova edizione di UeD. Coem sempre, a lanciare il gossip dell’estate 2017 è un settimanale: si tratta di NuovoTv. Durante l’intervista a Tina Cipollari, Tina ha dichiarato che il matrimonio con Kiko, alias Chicco Nalli, è in pausa di riflessione. Da tempo si percepiva una sorta di crisi coniugale, ma è la prima volta che Tina lo ammette. Cosa avrà scatenato questo periodo molto buio nella coppia? E’ a causa di UeD che i due rischiano di divorziare nonostante tre bambini? Il mistero resta tale, visto che Tina Cipollari non ha voluto rivelare i motivi della crisi con Chicco. E i telespettatori temono che questi problemi familiari possano far decidere alla Vamp di non essere presente alla nuova edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale5, in onda a settembre. Sarà veramente la stessa cosa senza Tina, oppure Queen Mary correrà ai ripari?
