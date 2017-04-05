Home Intrattenimento Tina Cipollari rifatta: la confessione al Trono Over Uomini e Donne

Tina Cipollari rifatta: la confessione al Trono Over Uomini e Donne

di Redazione 05/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Finalmente Gemma può prendersi una bella rivincita contro la sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari. Dopo gossip e illazioni, la bionda Vamp del dating show di Canale 5 ha confessato di aver ceduto al bisturi: Tina Cipollari è rifatta! Ma la moglie di Chicco Nalli e opinionista di Uomini e Donne ha precisato subito che ha voluto ritoccare solo una parte precisa del corpo, ovvero le sue labbra. Questa clamorosa news è arrivata durante una puntata del Trono Over, guarda caso durante l’ennesima lite con Gemma Galgani. Sono mesi, se non anni, che le due donne si accusano reciprocamente di aver ceduto al fascino della chirurgia plastica e per porre fine alla diatriba, Maria De Filippi ha deciso di invitare in studio un esperto del settore. Tina Cipollari è rifatta, è questa l’analisi dell’esperto chiamato da Maria De Filippi per appurare se la bionda Vamp e opinionista del dating show sia tutta naturale oppure abbia ceduto al fascino dei ritocchini. Vittoria a metà, perché per quanto riguarda il fisico, è tutta opera di Madre Natura, mentre per quanto riguarda le labbra, la sentenza è chiara. Ci ha messo mani il chirurgo. Come ha reagito la famosa opinionista dopo essere stata smascherata? Di certo, la confessione ha prodotto delle reazioni, visto che è avvenuta durante una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Non solo Gemma Galgani, ma anche Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, ha puntato il dito contro Tina Cipollari e la sua presunta visita dal chirurgo. Il tg satirico aveva mostrato tempo addietro delle vecchie foto di Tina che evidenziavano una trasformazione radicale. L’opinionista si è sempre difesa spiegando che i cambiamenti erano frutto del passare del tempo, perché è ingrassata e aveva 30 anni di meno. Adesso, grazie all’esperto, si è appurato che la Cipollari si è rifatta le labbra, più piene rispetto al passato e nessuna traccia di rughe. A Uomini e Donne deve essere una mania rifarsi le labbra, anche Giulia De Lellis ha ceduto al ritocchino, oltre a farsi gonfiare il decolleté.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp