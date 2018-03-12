Home Intrattenimento TIna Cipollari trono classico, chi sono i primi corteggiatori dell'opinionista?

di Redazione 12/03/2018

di Redazione 12/03/2018

I fan di Uomini e Donne sono in trepida attesa per scoprire come si svolgerà il fatidico "Tina Cipollari trono classico". L'opionista seguirà il percorso del trono classico e non over come in tanti sospettavano. In queste settimane la redazione di Maria De Filippi ha avvito ufficialmente le prime selezioni, ma chi sono i primi corteggiatori di Tina? Uomini e Donne anticipazioni trono classico Il trono classico di Uomini e Donne finalmente inizia ad animarsi... Secondo le ultime anticipazioni troviamo Sara Affi Fella sempre più vicina alla scelta, mentre Nulifar, col la leggerezza dei suoi anni, sembra essere ancora molto confusa. Ma cosa sta succedendo quindi negli studios di Maria De Filippi? I fan del programma accusano i tronisti di procedere con un eccessiva calma, anche se Sara improvvisamente pare sia stata catapultata in un bivio che forse non aveva ancora preventivato. Nel frattempo però Nulifar continua a cercare un dialogo con Lorenzo Riccardi, la cosa avrebbe fatto innervosire molto il suo corteggiatore Giordano che, come Nicolò Fabbri, decide di abbandonare Uomini e Donne. Tina Cipollari nuova tronista a Uomini e Donne? Nel mese di gennaio abbiamo avuto modo di venire a conoscenza della fine del matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. I due si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne, quando l'hair style aveva deciso di corteggiare una delle troniste dell'epoca... Ma uno sguardo e la priorità di Kikò Nalli cambia e non si arrende finché non conquista il cuore dell'opinionista, nonostante i sette anni circa di differenza. Il loro matrimonio in questi anni è stato sempre lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, anche al fine di proteggere la privacy dei loro tre figli. La storia d'amore di Tina e Kikò però, proprio com'è nata, sembra esser finita senza una possibilità di ritorno. La stessa Tina Cipollari ha infatti messo in moto la redazione del programma di Maria De Filippi, reinventandosi come nuova tronista a Uomini e Donne. Chi sono i primi corteggiatori di Tina Cipollari? Come abbiamo appena accennato Tina Cipollari è pronte per il suo nuovo ruolo di tronista a Uomini e Donne. Sono molti i fan che si chiedono come questa possa comportarsi una volta seduta sulla poltrona rossa, dopo le tante critiche fatte in questi anni... In questo caso però la domanda da porsi è un'altra: chi sono i primi corteggiatori di Tina Cipollari? Secondo quanto reso noto dalla redazione di Uomini e Donne, sarebbero già una ventina i corteggiatori selezionati per l'opinionista, ma al momento tutto tace sulla loro identità. La vera chicca però vede come protagonista Gemma Galani. La dama del trono over ha chiesto alla redazione di diventare la nuova opinionista del trono classico al posto di Tina... Siete pronti a vedere delle nuove scintille tra le due donne?

