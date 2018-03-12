Home Salute Vaccini obbligatori, quali saranno le sanzioni imposte dal Ministero della Salute?

Vaccini obbligatori, quali saranno le sanzioni imposte dal Ministero della Salute?

di Redazione 12/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Luci accese sui vaccini obbligatori. Sabato 10 marzo è ufficialmente scaduto il termine minimo per le famiglie che dovevano comunicare lo stato di salute dei minori tra i 0 e i 16 anni, confermando di aver eseguito gli obblighi di legge. Quali saranno le sanzioni imposte dal Ministero della Salute? Ministro Lorenzin: "Sanzioni ferree per chi non adempie" In queste settimane il Ministro Lorenzin è tornata a parlare più volte dell'argomento "vaccini obbligatori", nel tentativo di ricordare alle famiglie il termine imposto circa la loro "regolarità di somministrazione". Poco prima che iniziasse la scuola infatti è stata attivata una rete di contatti tra gli istituti, dall'infanzia alle superiori, al fine di poter inoltrare alle Asl i libretti indicanti i vaccini e i loro richiami, dato che questi negli ultimi anni sono diminuiti drasticamente. La misura necessaria, secondo quanto dichiarato più volte dal Ministro Lorenzin, è scaturita da un incremento di malattie che sembravano essere destinate a svanire per sempre come appunto il morbillo due casi gravi furono registrati nella regione Lombardia. A questo va aggiorno anche l'aumento dei casi di morte per contagio da meningite dato che molte famiglie, spesso allarmate da fake news, hanno paura che il vaccino in questione possa indurre all'autismo. Al fine di regolarizzare la situazione "vaccini obbligatori", Sonia Lorenzin, ha deciso di imporre delle un termine di legge per la loro regolarizzazione: "Sanzioni ferree per chi non adempie". Proroga sui vaccini obbligatori? Nel corso di queste ultime ore ecco che arriva un'importante novità dal Ministero della Salute, in quanto sarebbe stato effettuato un termine di proroga sui vaccini obbligatori. Le famiglie infatti avranno tempo fino al 20 marzo per comunicare alle Asl di riferimento la regolarità sulle vaccinazioni, in caso contrario ecco di seguito quali saranno le sanzioni applicate. A causa dell'inadempienza dei vaccini obbligatori i minori potrebbero essere sospesi da scuola, fino ad annunciata regolarizzazione, mentre i genitori potrebbero essere sanzionati con multe che vanno dai 100 ai 500 euro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp