Tiziano Ferro diventa papà: come si chiamano i figli del cantante?

Una lieta notizia ha interessato il pubblico di Instagram in occasione del 28 febbraio 2022. Tiziano Ferro è diventato papà di due splendidi bambini, così come da annuncio avvenuto direttamente sulla piattaforma social. Il cantante italiano, che ha una carriera importantissima da più di 20 anni, è sposato con Victor dal 2019 e, finalmente, dopo tre anni ha potuto coronare il suo sogno. Attraverso uno scatto felice che lo vede sorridente ed emozionato in compagnia di suo marito e dei due figli, Tiziano Ferro ha voluto annunciare ad Instagram una novità importantissima sulla sua vita, chiedendo però anche rispetto sulle decisioni che prenderà. Ma come si chiamano i figli del cantante?

L’annuncio di Tiziano Ferro su Instagram: le parole del cantante

Con un lungo ed emozionante post su Instagram, accompagnato da una foto che li vede ritratti tutti e quattro in un sorriso sicuramente ricco di sentimento, Tiziano Ferro ha annunciato al popolo social di essere diventato papà di due splendidi bambini. Il cantante è sposato dal 2019 con Victor, suo attuale marito, e ha potuto ricevere una gioia immensa che – a sua detta – gli permetterà di iniziare a vivere.

Queste le sue parole: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo.

La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi.

Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra.”

Il cantante ha parlato anche della grande responsabilità che avrà, da questo momento in poi, nell’essere padre: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A.”

Come si chiamano i figli di Tiziano Ferro?

Nel corpo del post su Instagram di Tiziano Ferro, si può leggere anche del nome dei suoi due figli: Margherita e Andres, rispettivamente di 9 e 4 mesi. Il cantante ha chiesto pieno rispetto per entrambi, volendo preservare la riservatezza dei suoi figli che non saranno – in alcun modo – obbligati a raccontare la loro storia, dopo che l’avranno conosciuta da Tiziano e Victor, i loro genitori.