Nel suo consueto appuntamento giornaliero, Uomini e Donne ritorna nel palinsesto televisivo in una nuova puntata del 28 febbraio 2022. Il programma di Maria De Filippi va in onda su canale 5 ogni giorno, a partire dalle 14.45, dal lunedì al venerdì. In occasione della puntata di oggi, ultima del mese e prima di una nuova settimana, saranno tante le novità da osservare all’interno del programma televisivo. In occasione della puntata di lunedì, grande novità arriva direttamente dal trono di Luca, che uscirà con una nuova corteggiatrice; tra gli over, invece, ritornano in studio Sossio e Ursula, attesi da lungo tempo dalla produzione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Luca in esterna con una nuova corteggiatrice

Stando alle anticipazioni provenienti direttamente da Kontrokultura, la puntata di oggi 28 febbraio 2022 sarà ricca di sorprese. Sicuramente, si potrà vedere di nuovo Luca Salatino sul trono, dopo il largo spazio concesso alle vicende degli over nelle ultime puntate. Il giovane, in assenza dell’altro tronista Matteo Ranieri, avrà uno spazio maggiore sia per le sue esterne, sia per parlare di una sua nuova decisione.

Il giovane tronista, infatti, ha deciso di dedicare del tempo a nuove corteggiatrici, tra cui Alessandra. Per questo motivo, parte della puntata sarà dedicata a osservare i due in esterna, con grande malumore di Lilli e Soraya. Proprio Lilli, infatti, nelle precedenti puntate aveva iniziato ad aprirsi di più nei confronti del tronista; intanto, Luca si sente particolarmente a suo agio con la sua nuova corteggiatrice, dando vita ad un’esterna sicuramente gradevole per tutti, meno che per le due corteggiatrici del tronista.

Sossio e Ursula tornano a Uomini e Donne: problemi per la coppia?

E’ attesissimo il ritorno di Sossio e Ursula in studio, dopo le vicende che hanno riguardato la coppia nel loro percorso a Uomini e Donne. I due sarebbero già dovuti essere inclusi all’interno dell’ultima puntata ma, per motivi di tempistica, faranno il loro ingresso in studio in occasione della puntata di oggi 28 febbraio 2022. Per quanto si potesse temere un problema di entrambi, in realtà si tratta di un ingresso felice: i genitori di Bianca parleranno di come hanno superato un momento difficile, segnato dalla loro rottura, decidendo di andare avanti e proseguire il proprio percorso insieme. Si attendono grandi emozioni per il pubblico della trasmissione televisiva.