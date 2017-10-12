Toccare il pane senza lavarsi le mani può essere mortale

Cosa succede se si tocca il pane senza lavarsi le mani

Un esperimento semplice che dimostra che il lavaggio delle estremità è un salvavita: l’igiene e il lavarsi le mani è importante per evitare la proliferazione di batteri e microrganismi nelle superfici e nel cibo, come ad esempio le fette di paneSulle mani proliferano circa 150 diverse specie di. Tenerle pulite prima di consumare o preparare cibi è estremamente importante per la propria salute. Qualcuno, leggendo queste poche righe, si ricorderà della mamma che ad ogni pranzo, merenda o cena chiedevaE una professoressa della Cape Fear High School in North Carolina ha deciso di condurre un esperimento con i suoi studenti per insegnare l’importanza delL’insegnante americanaha preparatoe le ha fatte toccare ai suoi alunni dapprima con, quindi con la massimapoi dopo essersie infine con. I campioni sono stati chiusi ed etichettati in sacchetti ermetici e tutti hanno atteso il tempo necessario per dare modo ai batteri di moltiplicarsi e dimostrare la tesi dello studio. Dopo alcuni giorni, gli studenti hanno controllato i risultati del testSono bastati alcuni giorni per dimostrare che ilè un: la fetta di pane toccata dalle mani sporche ha mostrato una. La suaera diventata di. Diverso il risultato per la fetta toccata con: essa non aveva evidenti segni di contaminazione, così come il pane toccato con i guanti. Quest'esperimento non fa altro che confermare quello che i ricercatori affermano da tempo e cioè che il 15-30% dellee batteriche, anche quelle mortali, siano trasmesse dal principale, le nostre mani. e si possono prevenire osservando un'accurata igiene. Il lavaggio delle mani non può durare pochi secondi, anche perché durante la giornata si toccano. Ilcon le mucose perpuò scatenare una infezione.Ladeve durare almenoed inizia bagnando le mani con, poi applicando una quantità disufficiente a ricoprire la superficie delle mani. Bisogna strofinare le mani, passare il palmo destro sopra il dorso sinistro, e viceversa, intrecciando le dita. E’ bene ripetere più volte questo passaggio, perché anche il dorso della mano e delle dita dev'essere strofinato con cura. I pollici devono ruotare e strofinare i palmi, poi le dita della mano destra ruotano e strofinano il palmo sinistro e viceversa. Infine le mani vannocon acqua e accuratamente asciugate con una. Sconsigliati gli, perché non lavandoli ad ogni asciugatura, possono favorire la