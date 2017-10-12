Assegno digitale Plick , che cos’è e come funziona il pagamento attraverso smartphone

Plick di PayDo, assegno bancario cartaceo diventa assegno digitale con smartphone ed e-mail

Obiettivo di Plick assegno digitale

Caratteristiche assegno digitale Plick di PayDo

Cosa vuol dire assegno digitale e differenze con l’assegno bancario cartaceo: con Plick di PayDo si può pagare attraverso il numero di cellulare o la mail senza registrazioneOrmai in declino a favore della, l’assegno bancario cartaceo è comunque uno strumento valido, visto che sorprendentemente, i professionisti preferiscono saldare i conti con questo: solo nel 2016 si sono visti circolare 186 milioni di assegni solo in Italia, 2 miliardi in Europa. Finora, il mondo digitale non si è curato di lui, ma laha lanciato, un servizio offerto alle banche europee per effettuaresenza limiti a chiunque e senza dover conoscere il codice IBAN, bensì attraverso ilspiega l’obiettivo di, ovvero superare la componente cartacea dell’assegno e i suoi limiti strutturali, pur mantenendone i principali vantaggi. L’assegno è adatto ai pagamenti per importi elevati ad esempio, e ha un utilizzo immediato. Vantaggi che Plick ha mantenuto. Chiunque possieda unin tutta Europa,(acronimo di Single Euro Payments Area), potrà ricevere un pagamento mediante questa appal servizio, senza che debba disporre di hardware o software specifici e senza che la sua banca sia necessariamente aderente.Unico neo, ognidovrà decidere se adottare o meno il. Al momento, purtroppo, il servizio non è ancora disponibile in alcun paese europeo e dell’area Sepa, anche se molti istituti bancari sono interessati. Si spera chepossa annunciare la partenza del servizio. Punto di forza è lae la possibilità di erogarecon la possibilità di inserire una data di incasso futura, anche se giorno festivo. Il ricevente riceverà i soldi nell’immediato e dovrà inserire solo il suoper poter trasferire e accreditare il denaro sul conto corrente.