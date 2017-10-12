Assegno digitale Plick , che cos’è e come funziona il pagamento attraverso smartphone
di Redazione
12/10/2017
Cosa vuol dire assegno digitale e differenze con l’assegno bancario cartaceo: con Plick di PayDo si può pagare attraverso il numero di cellulare o la mail senza registrazione
Plick di PayDo, assegno bancario cartaceo diventa assegno digitale con smartphone ed e-mailOrmai in declino a favore della digitalizzazione, l’assegno bancario cartaceo è comunque uno strumento valido, visto che sorprendentemente, i professionisti preferiscono saldare i conti con questo mezzo di pagamento: solo nel 2016 si sono visti circolare 186 milioni di assegni solo in Italia, 2 miliardi in Europa. Finora, il mondo digitale non si è curato di lui, ma la startup italiana PayDo ha lanciato Plick, un servizio offerto alle banche europee per effettuare pagamenti da mobile senza limiti a chiunque e senza dover conoscere il codice IBAN, bensì attraverso il numero di cellulare o la e-mail.
Obiettivo di Plick assegno digitaleMassimo Grizzi è l’Amministratore Unico di PayDo e spiega l’obiettivo di Plick, ovvero superare la componente cartacea dell’assegno e i suoi limiti strutturali, pur mantenendone i principali vantaggi. L’assegno è adatto ai pagamenti per importi elevati ad esempio, e ha un utilizzo immediato. Vantaggi che Plick ha mantenuto. Chiunque possieda un conto corrente in tutta Europa, area Sepa (acronimo di Single Euro Payments Area), potrà ricevere un pagamento mediante questa app senza registrazione al servizio, senza che debba disporre di hardware o software specifici e senza che la sua banca sia necessariamente aderente.
Caratteristiche assegno digitale Plick di PayDoUnico neo, ogni Banca dovrà decidere se adottare o meno il servizio di assegno digitale. Al momento, purtroppo, il servizio non è ancora disponibile in alcun paese europeo e dell’area Sepa, anche se molti istituti bancari sono interessati. Si spera che entro il 2018 PayDo possa annunciare la partenza del servizio. Punto di forza è la user experience e la possibilità di erogare pagamenti irrevocabili con la possibilità di inserire una data di incasso futura, anche se giorno festivo. Il ricevente riceverà i soldi nell’immediato e dovrà inserire solo il suo IBAN per poter trasferire e accreditare il denaro sul conto corrente.
