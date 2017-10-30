Caricamento...

Torino, atti di bullismo verso un compagno di scuola: tre ragazzi arrestati

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2017

Il tribunale di Torino ha confermato la sentenza per tre ragazzi arrestati successivamente con l'accusa di aver commesso atti di bullismo a danno di un loro compagno di scuola. I fatti risalgono al 2014, ma la vittima è riuscito ad ottenere comunque la sua vendetta.

Torino, atti di bullismo verso un compagno di scuola: i fatti

Le vicende susseguitesi a Torino hanno davvero dell'incredibile. Tre ragazzi tra il febbraio del 2013 e il settembre del 2014 hanno fatto vivere a un compagno di scuola un vero e proprio calvario fatto di sevizie e atti di bullismo. Secondo un racconto iniziale dei fatti il tutto sembrava essere cominciato come un gioco, ma la cosa è sfuggita al loro controllo fin da subito. Non si solo tratta si insulti verbali, ma di veri e propri atti che definirli bullismo sarebbe assolutamente riduttivo visto l'accaduto. I tre ragazzi arrestati infatti hanno indotto il compagno di classe più volte a ubriacarsi, mangiare escrementi e una volta l'hanno pure costretto ad appartarsi insieme a una prostituta, guardando il rapporto sessuale da spettatori.

Torino, atti di bullismo: condannati i responsabili

Stanco di tutto la vittima ha deciso così di denunciare i suoi persecutori che ha portato così a una vera e propria battaglia legale. Subito dopo la procura di Torino ha deciso di aprire un fascicolo e un processo che si è concluso poche ore fa. Secondo il tribunale piemontese infatti i tre ragazzi sarebbero responsabili di aver commesso atti di bullismo verso il compagno di classe. I tre responsabili sono stati condannati a 8 anni e sei mesi di reclusione. Non molto tempo fa uno dei ragazzi sul compagno di classe ha dichiarato: "Non è mai successo niente di tutto questo. Solo una volta siamo venuti alle mani durante un litigio per questioni sul calcio. Ma poi abbiamo fatto pace".
