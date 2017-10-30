Home Scienza e Tecnologia WhatsApp si può usare anche senza numero: ecco come inviare SMS anonimi

di Redazione 30/10/2017

Come mandare messaggi con un numero fittizio tramite la app di messaggistica istantanea più usata del mondo: con WhatsApp si possono inviare anche messaggi anonimi, ecco come Si possono inviare SMS WhatsApp senza numero e in completo anonimato? Ormai, WhatsApp ha al suo attivo un miliardo di utenti a livello globale. Questo non stupisce, visto che è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più usata del mondo. Per questo motivo, molti programmatori sono al lavoro su nuovi aggiornamenti e per sviluppare funzionalità che vadano a integrare quelle di base date dalla app gratuita. Se è nata una applicazione esterna che permetterebbe di monitorare le attività dei propri contatti, ora si possono inviare dei messaggi anonimi o utilizzare WhatsApp senza essere obbligati a registrare un numero di telefono cellulare. Come fare per usare WhatsApp senza numero e inviare SMS anonimi? Come mandare messaggi WhatsApp senza numero WhatsApp non permette agli utenti di occultare il proprio numero di telefono, però alcune app permettono di inviare messaggi di testo e vocali, immagini o altri allegati in anonimato. E’ bene precisare comunque che chi riceverà i messaggi non visualizzerà il mittente, ma nel caso che questa funzionalità sia utilizzata per scopi criminali le Forze dell’Ordine potranno risalire facilmente al fautore, andando a scoprire l’indirizzo IP della connessione utilizzata. L’applicazione si chiama Freonlinephone e si può scaricare impostando un nuovo numero, o cambiare quello usato in precedenza. Tramite il sito web di verifica degli SMS online, sarà possibile riuscire a confermare un numero telefonico fittizio. Tempo di scegliere qualche impostazione e si può utilizzare WhatsApp senza numero di telefono reale, bensì con uno fittizio. Kit Messenger, altra app, farà un clone del proprio account per utilizzarlo su due dispositivi diversi. Come inviare messaggi anonimi su WhatsApp Wassame.com introduce la possibilità di mandare messaggi ad un numero WhatsApp coperti da anonimato. Il sito consente di inviare messaggi, foto e allegati vari in modo totalmente anonimo. E' sufficiente collegarsi al sito e compilare il form ed in pochi secondi è possibile inviare un messaggio anonimo. Ovviamente, questa funzionalità deve essere usata per fare scherzi o per emergenza, per contattare un utente quando non funziona l’app dal proprio dispositivo o altre situazioni simili. Di certo, usare questo e altri servizi per disturbo o per scopi criminali diventa reato.

