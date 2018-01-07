Home Salute Trapianto di feci : scoperta sensazionale della scienza

di Redazione 07/01/2018

La medicina fa sensazionali passi da gigante. Pare infatti che ultimamente l'esperimento piu straordinario degli ultimi anni sia stato fatto all’ospedale San Gerardo di Monza, e riguarda una tecnica avanzata di trapianto di feci. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il futuro di tutti quei pazienti che soffrono di gravissime infezioni all’intestino impossibili da combattere con i classici antibiotici. La nuova tecnica di trapianto di feci La tecnica prevede un vero e proprio trapianto di feci che ha lo scopo di ripristinare la flora batterica rendendola migliore Il trapianto interessa proprio il materiale fecale, e se prende piega nel modo giusto, andrà a salvare la vita alle persone che vengono attaccate da alcuni batteri immuni ai classici medicinali. Come tutte quelle infezioni in grado di provocare sepsi sistemiche che in certe circostanze portano anche alla morte. La sperimentazione Made in Italy All’ospedale San Gerardo di Monza continuano le varie sperimentazioni della tecnica del trapianto di feci. Esso consiste nel trattare 25 pazienti affetti da KPC, ripulire il loro intestino e impiantare del nuovo materiale fecale proveniente da soggetti sani, con una buona flora batterica. Il trapianto del materiale fecale avviene tramite un sondino naso-digiunale. Il Trapianto di Microbiota Fecale (FMT), infonde una nuova sospensione di feci evacaute da un donatore sano. Attraverso il FMT si cerca di stabilizzare il microbiota intestinale del malato allo scopo di alleggerire i sintomi modulando la disbiosi. Attualmente in Italia, che è tra i 12 paesi occupato nelle continue ricerche scientifiche, non sono molte le informazioni disponibili che possano spiegare per bene il trapianto e che dunque sappiano impartire un’adeguata educazione e preparazione del personale. La cosa sensazionale è che il progresso medico continua la sua ascesa, e la speranza è quella di raggiungere obiettivi sconosciuti all'essere umano, in grado di prevenire e combattere malattie che ad oggi sono ancora in grado di causare la morte di chi ne è affetto.

