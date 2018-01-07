Home Scienza e Tecnologia John Young, morto astronauta che camminò sulla Luna

di Redazione 07/01/2018

Dalla Nasa e' giunta la notizia della morte dell'astronauta John Young, la pietra miliare americana delle missioni. Fedelmente ancorato allo UsNavy aveva fatto missioni su missioni, e infatti è stato uno dei primi ad esplorare lo spazio, ben sei volte. Senza contare che poteva vantare l'approdo sulla Luna, tra i 12 uomini in totale che sono stati sul satellite. Young a suo tempo ha fatto parte degli equipaggi di Gemini, Apollo e Shuttle. Anzi dello shuttle fu il capo della prima missione. Chi era John Young John Young è morto all'età di 87 anni. Fu il solo astronauta americano a prendere posto in spaziali missioni come Gemini, Apollo e Shuttle. La NASA ha spiegato che l'ex astronauta è morto lo scorso venerdì notte nella sua abitazione di Houston, in seguito al peggioramento di una polmonite. L'agenzia ha espresso il suo cordoglio attraverso le parole dell'amministratore Nasa Robert Lightfoot. "Oggi la Nasa e il mondo hanno perso un pioniere. La sua epica carriera dell'astronauta John Young abbraccia tre generazioni di esplorazioni spaziali. John era uno di quel gruppo di pionieri il cui coraggio e impegno hanno innescato le prime conquiste spaziali della nostra nazione". Una vita dedita allo spazio La carriera di John Young è durata 42 anni, divenendo un mito ispiratore per i suoi colleghi anche perché era dedito ad un costante impegno per garantire la sicurezza nell' equipaggio. Le sue parole non lasciavano dubbi "Non devi essere politicamente corretto, devi essere giusto", disse in un'intervista. "In qualsiasi momento e luogo trovassi un potenziale problema di sicurezza, ho sempre fatto del mio meglio per sollevare clamore, scrivendo memo o con qualsiasi altro mezzo potesse richiamare meglio l'attenzione", aveva scritto nel suo libro di memorie del 2012, Forever Young. Insomma, di sicuro la NASA perde l migliore emblema delle sue missioni spaziali, che tutti ricorderanno per la sua dedizione al mondo dello spazio.

