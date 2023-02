Tripofobia cos’è? Cause, sintomi e rimedi

La tripofobia è una condizione psicologica che porta a provare una forte avversione o disgusto nei confronti di oggetti o figure che presentano piccoli fori o buchi, come ad esempio quelli presenti sulla superficie di una spugna o di una pianta. Sebbene la tripofobia non sia ancora ufficialmente riconosciuta come una patologia, sempre più persone ne riferiscono i sintomi e l’hanno descritta come un disturbo molto fastidioso e invalidante.

Di seguito andremo a vedere quali sono i sintomi, le cause e come poter curare la tripofobia.

Contenuti







Sintomi della tripofobia

I sintomi della tripofobia possono variare da persona a persona, ma in generale includono una forte sensazione di disagio, nausea, sudorazione e formicolio. Alcune persone possono anche sperimentare ansia, panico e difficoltà a concentrarsi.

Le reazioni possono essere scatenate da immagini o oggetti che presentano piccoli fori, buchi o sporgenze, come ad esempio i semi sulla superficie di un frutto, le vesciche su una foglia o le bolle sulla superficie di un tessuto.

Molte persone che soffrono di questa condizione psicologia provano infatti disgusto o disagio davanti ad una spugna o ad un tronco di un albero.

Cause della tripofobia

Le cause della tripofobia non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che sia legata alla nostra risposta evolutiva di base per i pericoli e le minacce.

La reazione di disgusto che molte persone provano verso i piccoli fori potrebbe essere un riflesso protettivo che ci aiuta a evitare potenziali pericoli, come ad esempio una superficie contaminata da batteri o parassiti. Tuttavia, questa teoria non è ancora stata confermata e molte persone che soffrono di tripofobia non riescono a spiegare la loro reazione emotiva.

Sembrerebbe che le cause scatenanti siano legate ad una porzione del nostro cervello che associa inconsciamente tutti buchi a macchie o buchi velenosi presenti in alcune piante o animali velenosi, come ad esempio i ragni o gli scorpioni.

Trattamento della tripofobia

Non esiste ancora una terapia specifica per la tripofobia, ma alcune opzioni di trattamento possono includere la terapia cognitivo-comportamentale, che aiuta a identificare e modificare i pensieri e le reazioni negative.

Anche la terapia di esposizione graduale sembra essere efficace, in quanto aiuta ad esporre la persona alla fonte del loro disgusto in modo controllato e graduale, per aiutare a ridurre la paura e l’avversione. In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci ansiolitici per alleviare i sintomi.

Lo studio per le cure a questa patologia è ancora in atto per riuscire a trovare un trattamento efficace e di breve durata.

Prevenzione della tripofobia

Non esistono misure preventive specifiche per la tripofobia, ma alcune persone possono trovare utile evitare immagini o oggetti che scatenano la loro reazione emotiva. Inoltre, l’apprendimento di tecniche di gestione dello stress, come la meditazione, lo yoga o la respirazione profonda, può aiutare a ridurre l’ansia e l’avversione associata alla tripofobia.

Riuscire a mantenere la calma ed essere in grado di controllare le proprie emozioni è fondamentale per evitare che la tripofobia entri in atto e causi problemi o disagi.

In conclusione, la tripofobia è una condizione psicologica che porta a provare una forte avversione o disgusto nei confronti di oggetti o figure che presentano piccoli fori o buchi. Sebbene non sia ancora ufficialmente riconosciuta come una patologia, molte persone soffrono dei suoi sintomi e trovano che la condizione sia molto fastidiosa e invalidante.

Se si pensa di avere la tripofobia, è importante cercare aiuto da un professionista qualificato per discutere le opzioni di trattamento e di gestione dei sintomi. Anche se la tripofobia può sembrare un disturbo strano o imbarazzante, è importante ricordare che non si è soli e che moltissime persone in tutto il mondo sperimentano questa condizione. Parlando con un professionista della salute mentale, è possibile ottenere il supporto e le risorse necessarie per gestire la propria tripofobia e vivere una vita piena e soddisfacente.