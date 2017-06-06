Trono Gay Uomini e donne: partiti i casting. Chi sarà il nuovo tronista?

Uomini e donne anticipazioni: a settembre torna il trono gay, l’annuncio su Facebook. Come partecipare ai casting?

Il trono gay di Uomini e donne è uno degli appuntamenti più attesi del piccolo schermo. Maria De Filippi ha sciolto le ultime riserve con l’annuncio ufficiale dei casting pubblicato su Facebook. Trovare un nuovo tronista gay sarà molto difficile e ci sono già i primi candidati, anche se non è esclusa la presenza di una donna. Intanto sono svanite le speranze dei fan di rivedere insieme la prima coppia che si è formata al trono gay di Uomini e donne, Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati definitivamente.

Il successo del trono gay ha spinto Maria De Filippi ad investire su questa formula insolita per il primo pomeriggio. Il messaggio che ha lanciato la conduttrice è che l’amore universale esiste e non bisogna nascondersi. Sono previste tantissime candidature ma la produzione, rispetto al trono classico, punta a qualcuno che abbia voglia di mettersi in discussione e non solo in vetrina.

Per partecipare ai casting del trono gay di Uomini e donne bisogna avere un’età compresa tra 23 e 35 anni, essere single e aver fatto coming out. Anche se dopo l’annuncio i rumors si sono concentrati sul ritorno di Mario Serpa e Francesco Zecchini, la redazione di Uomini e donne potrebbe stupirci ancora una volta. Se i fan sognano il lieto fine per Mario, è pur vero che Francesco dovrebbe avere la possibilità di riscattarsi. Oltre a loro c’è Alessandro, un ragazzo amico di Valentina Dallari e Aurora Ramazzotti che si è già fatto notare sui social. Allora cosa aspettate, se siete single e attratti da persone del vostro stesso sesso, rispettate il requisito anagrafico e volete partecipare al trono gay di Uomini e donne, partecipate ai casting! Chiamate il numero 06.37351664 o inviate la candidatura su Wittytv.