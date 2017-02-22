Home Scienza e Tecnologia Trovare password WiFi da iPhone e Android: recuperare facilmente i propri dati online

di Redazione 22/02/2017

Quante volte, quando si usa a casa o al lavoro un modem wireless, ci si dimentica la password per connettere a Internet un dispositivo iPhone o Android? E’ frequente, perché molte volte è una combinazione di numeri, lettere e simboli che difficilmente ci si può ricordare, a meno che non si scriva in un foglietto (che puntualmente si perde). Per trovare la password WiFi basta avere uno smartphone e, in un batter d’occhio, si possono recuperare facilmente i propri dati smarriti online. Non è difficile trovare la password WiFi da smartphone Android e iPhone. Per prima cosa, bisogna controllare l’etichetta presente sotto il modem: è qui che sono indicate il nome della rete e la parola d’ordine che permette di collegarsi. Qualora non sia presente o è stata impostata una nuova password, basterà uno smartphone iPhone o un dispositivo Android già stato connesso alla rete in questione per sbloccare la situazione e recuperare facilmente i propri dati smarriti online. I possessori di iPhone possono recuperare la password WiFi a patto che il dispositivo sia stato sbloccato con il jailbreak: sarà quindi possibile entrare in Cydia, ovvero l’App Store alternativo e scaricare WiFi Password: si tratta di un’applicazione che mostra l’elenco delle parole chiave memorizzate sull’iPhone o sull’iPad. Per chi ha Android come sistema operativo, è necessario sbloccare il dispositivo effettuando il root, connettersi a Google Play e scaricare WiFi Key Recovery. Dopo averla installata è possibile avviarla e concedere i permessi di root per poter vedere la password WiFi Infostrada e tutte le altre key salvate. Entrambe le operazioni sono rischiose perché invalidano la garanzia.

