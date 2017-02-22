Home Attualità Manuel Vallicella ultime news gossip: fidanzato con Carmen dopo il Trono Classico Uomini e Donne? Il sospetto

di Redazione 22/02/2017

Ormai è chiaro dalle anticipazioni diffuse in questi giorni che Manuel Vallicella è a tutti gli effetti un ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Il Trono Classico in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, e gli studi Elios a Roma hanno risvegliato demoni sopiti e mal nascosti del ragazzo pluritatuato e dall’animo gentile, tanto che, dopo una decisione sofferta e ponderata, ha deciso di abbandonare il programma con dispiacere della conduttrice, del pubblico e delle sue corteggiatrici. Di una in particolare: Carmen Rimauro, la sosia della ex tronista Serena Enardu. Ma le malelingue sono in agguato e le ultime news di gossip di oggi, 22 febbraio 2017, non sono a favore dell’ex tronista veronese, visto che vige il sospetto che lui sia già fidanzato con Carmen dopo UeD. Cosa c’è di vero in tutta questa storia? Carmen Rimauro è stata una corteggiatrice di Manuel Vallicella: si può tranquillamente parlare al passato, visto che ormai il tronista di Uomini e Donne ha preso la sua decisione di abbandonare il programma. La giovane studentessa napoletana, bella e somigliante moltissimo a Serena Enardu, sembrava la scelta perfetta per il protagonista del Trono Classico UeD: calma, pacata e molto dolce, tanto da trasmettergli quella serenità che tanto andava cercando. La ragazza ha accettato la decisione di Manuel, sapendo che, terminato il trono ed essendo un uomo libero e single, si poteva conoscere e corteggiare al di fuori del programma Mediaset creato da Maria De Filippi. Le ultime news di gossip che circolano in queste ore danno il Vallicella già fidanzato con la studentessa napoletana, in quanto lei e Francesca, un’altra corteggiatrice, hanno scritto sui social dei messaggi che alimentano questo sospetto. Un sospetto che vedrebbe una parziale conferma da cogliere con cautela: Manuel Vallicella e Carmen Rimauro sarebbero stati avvitati a Roma in un locale, insieme. L’avvistamento di una fan dell’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe avvenuto poco dopo l’abbandono definitivo al Trono Classico di UeD, tanto che ha fatto accendere il dubbio che il tronista avesse fatto il doppio gioco con la Redazione e con Maria De Filippi e si fosse fidanzato con la corteggiatrice in tempi non sospetti. Niente di tutto questo: bisogna ricordarsi che la registrazione della puntata dell’abbandono del modello pluritatuato non è ancora andata in onda e ci sono dei vincoli e delle regole da rispettare. Probabilmente Manuel, se realmente fidanzato con Carmen, uscirà allo scoperto dopo la messa in onda del programma. E’ indubbio il volere della Rimauro di corteggiare il ragazzo anche al di fuori degli studi Elios a Roma, quindi se sono rose, fioriranno!

