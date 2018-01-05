Home Esteri Trump, scandalo alla "Casa Bianca": il libro sarà pubblicato

di Redazione 05/01/2018

Le minacce dei legali di Trump non sono servite a fermare il tornado "Michael Wolff" e il suo libro di altarini sul Presidente degli USA. Anzi, la pubblicazione del "manuale scandalo" sarà anticipato. Le parole di Michael Wolff "Ci siamo: potete comprare e leggere il mio libro. Grazie Signor Presidente". Queste sono state le parole del giornalista Michael Wolff la cui pubblicazione del libro "Fire and Fury'' non è stata arrestata. Anzi di comune accordo con il suo editore Steve Rubin ha avuto la controreazione all'ingiunzione invocata dall'avvocato personale di Trump. E alla data di oggi, quel libro che tanto sta facendo tremare la Casa Bianca, è giunto nelle libreria 5 giorni prima della iniziale datata fissata per la pubblicazione, che sarebbe dovuta essere martedì 9. Il libro Fire and Fury è acquistabile 'Fire and Fury' è quindi ormai acquistabile dalla giornata di oggi, sia nel formato cartaceo che in quello elettronico, a partire dalle nove del mattino. L'annuncio è partito proprio dal suo autore, lo scrittore nonché giornalista Michael Wolff, con un tweet ironico attraverso cui ha detto grazie al caro The Donald per la pubblicità fatta al libro fino a portarlo al primo posto tra i più venduti di Amazon. Ed è un risultato record considerando che ancora non sia stato letto da nessuno. Con gli ordini in anticipo, sono state migliaia le prenotazioni arrivate in seguito alle polemiche del presidente e alle anticipazioni date sia dal Guardian che dal New York Magazine. La casa editrice, si è vista per questo costretta ad avvisare le librerie nel tardo pomeriggio attraverso un comunicato che: "A causa della domanda senza precedenti, la data della pubblicazione è stata anticipata". "Il libro contiene osservazioni false e prive di ogni fondamento" è stata la risposta della Casa Bianca.. ma se tanto sta facendo tremare, un motivo ci sarà.

