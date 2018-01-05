Valentina Dallari dimagrita: la verità sull'ex tronista di Uomini e donne

Valentina Dallari al centro di un'aspra polemica sul suo fisico. A giudicare dalle ultime foto condivise su Instagram l'ex tronista di UeD è dimagrita troppo.

Gossip UeD: la replica di Valentina

Scorrendo il profilo Instagram di Valentina Dallari non si può fare a meno di notare che nell'ultimo periodo è cambiata molto. L'ex tronista di Uomini e Donne è dimagrita così tanto che i fan si sono allarmati. I commenti sono diventati troppo insistenti e Valentina ha deciso di replicare in una stories su Instagram. La Dallari ha detto ai suoi followers che li interrogherà e li ha invitati ad indagare per bene. L'ex tronista dunque preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e la sua eccessiva magrezza non deve essere oggetto di pubblica discussione. Anche noi siamo preoccupati, soprattutto dopo aver visto le foto di Capodanno. Forse in futuro Valentina spiegherà cosa è successo.

Valentina Dallari dopo Uomini e Donne

L'ex tronista ha concluso il suo percorso a UeD scegliendo Andrea Melchiorre. Purtroppo la storia d'amore tra i due non è durata a lungo ed entrambi hanno preso delle strade completamente diverse. Andrea, il cui profilo Instagram è riservatissimo, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda ed è un influencer molto seguito, ha persino creato una sua linea di abbigliamento. Valentina Dallari ha iniziato a fare la deejay nei locali e lavora soprattutto di notte. Accanto a lei c'è Alessandro, fidanzato e manager. Forse è proprio la vita notturna in giro per le discoteche che ha causato il dimagrimento di Valentina Dallari. Come hanno scritto alcuni followers Valentina è libera di cambiare. A presto con nuove news su Valentina Dallari. L'ex tronista è solo stressata o nasconde dei problemi di salute e si è buttata a capofitto nel lavoro?