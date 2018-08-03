Home Salute Tumore al pancreas: la cannabis allunga la vita

Tumore al pancreas: la cannabis allunga la vita

di Redazione 03/08/2018

Il tumore al pancreas ha le ore contate, pare forse che si possa contare presto su un nuovo rimedio con cui rallentare il decorso della malattia. Tumore al pancreas e cannabis: lo studio Uno studio portato avanti in concomitanza tra Queen Mary University di Londra e Curtin University, a Bentley, in Australia, ha messo in risalto le proprietà curative di una molecola contenuta all'interno della cannabis, la pianta usata per la produzione di marijuana. Lo studio anglo-americano è stato sperimentato su dei topi, cui è stata data la molecola cannabidiolo, in pari con delle sedute di chemioterapia. Il risultato del test è apparso successo: i topi che avevano il tumore al pancreas sono sopravvissuti fino a tre volte di più rispetto agli animali non sottoposti alla medesima cura. Marco Falascia, tra i più importanti ricercatori inserito nel team di ricerca, ha spiegato che la molecola, affinché sia efficace, deve essere affiancata al trattamento chemioterapico, il quale somministra nell'organismo malato il farmaco Gemcitabina. Stando poi alle rilevanze empiriche dello studio, la molecola, che è completamente naturale, se funge da supporto al prodotto farmaceutico, sarebbe in grado di rallentare in maniera considerevole il decorso della patologia tumorale. Tumore al pancreas: un nuovo rimedio? Nello specifico, i topi che hanno subito il doppio trattamento sono sopravvissuti, in media, 56 giorni, contro i 23,5 dei topi che hanno seguito solo chemioterapia con Gemcitabina e i 20 delle cavie non sottoposte ad alcuna cura. Stando sempre Falascia, presto si salirà di un gradino, procedendo con la prova clinica sui pazienti malati. Il cannabinoide (cbd), darebbe tra le altre cose una parziale copertura a discapito degli effetti collaterali delle sedute di chemio come nausea o diarrea, rendendo più facile la convalescenza

