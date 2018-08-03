Uomini e donne anticipazioni e rumors: Tina Cipollari lascia?

Tina Cipollari sarebbe pronta a dire addio a Uomini e donne. Dopo tanti anni, l'opinionista vorrebbe lasciare la sua poltrona. Lo fa sapere il settimanale Vero che ha pizzicato Tina in vacanza con il compagno a Venezia. Si chiama Vincenzo ed è un ristoratore fiorentino.

Anticipazioni Uomini e donne: Tina ci sarà?

La bionda opinionista del programma di Maria De Filippi, dopo la fine del matrimonio con Chico Nalli, ha ritrovato l'amore. Tina e Vincenzo si frequentano solo da qualche mese, ma la loro è una storia importante e la Cipollari è persino pronta a cambiare vita per stargli vicino. Lei vive a Roma, lui a Firenze, e Tina non vuole vivere una storia a distanza, ecco perché secondo Vero sarebbe pronta a dire addio a Uomini e donne per amore. La scelta di Tina Cipollari è simile a quella di Antonella Clerici che per stare con Vittorio Garrone ha abbandonato La Prova del Cuoco.

Chi sostituisce Tina Cipollari?

Tina Cipollari oggi ha 52 anni, è una donna matura con tre digli e ha delle priorità che vanno oltre gli impegni televisivi. Nei corridoi di Uomini e donne già si parla della sua sostituta e i primi rumors indicano Gemma Galgani, la dama del trono over e acerrima nemica di Tina Cipollari. Le vicende amorose di Gemma hanno un po' stancato il pubblico ma il personaggio piace agli spettatori e l'addio di Tina sarebbe l'occasione giusta per farla diventare la nuova opinionista. Gemma si è già esercitata nel ruolo di consigliera, quando è andata in Sardegna per aiutare l'amica Ida Platano a Temptation Island.

Tina Cipollari e Vincenzo, vacanze d'amore

Negli scorsi giorni Tina Cipollari è andata a Venezia con il suo Vincenzo. La coppia è stata avvistata mentre girava per le calle della splendida città. Hanno fatto una foto ricordo e si sono fermati per acquistare gadget e souvenir. Tina Cipollari ha voluto anche tentare la fortuna e ha acquistato un gratta e vinci prima della pausa pranzo e di una pausa coccole con il compagno.