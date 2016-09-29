Tutti i programmi tv del 29 Settembre
di Redazione
29/09/2016
I programmi tv di oggi sono indiscutibilmente da non perdere. Il ricco e vario contenuto dei programmi e film trasmessi questa sera dai tanti canali televisivi a disposizione soddisfa sicuramente tutti i gusti. Troviamo i vari appuntamenti settimanali tra le fiction, le rubriche di attualità e politica, film d’azione, drammatici e commedie, pezzi teatrali e reality. Per i canali Rai, Rai 1 apre le danze alle 21.15 con il consueto ed amato appuntamento con Un medico in famiglia 10, la fiction tutta italiana con il simpatico nonno Libero ed il figlio, nonché medico, Lele e tutta la famiglia al completo con le loro vicende e storie di vita quotidiana. Rai 2 propone alle 21.10 la serie tv poliziesca Criminal Minds con tutti i casi criminali che la squadra speciale di psicocriminologi dell’FBI composta da psicologi, psichiatri e criminologi cercheranno di risolvere. Su Rai 3 alle 21.15 troviamo il film di spionaggio con James Bond in 007 – Il mondo non basta dove questa volta l’agente segreto cercherà di proteggere la figlia di un uomo ricco appena ucciso e di evitare la sovversione economica mondiale. La musica e la cultura sono di casa su Rai 5 infatti alle 21.15 verrà trasmesso il Concerto Paganini Panfili Strauss dal Teatro La Scala di Milano con il Maestro Fabio Luisi che dirige la Filarmonica. Su Rai Movie troviamo alle 21.10 il film Shall we Dance? con Richard Gere e Jennifer Lopez che interpretano una commedia all’insegna del ballo, la musica e la famiglia. Canale 5 alle 21.15 trasmette l’ottava stagione della serie tv poliziesca più seguita in Italia Squadra Anti Mafia-Il ritorno del boss dove ogni settimana vi sono novità e risvolti nel risolvere casi legati alla mafia. La serata con l’impronta del divertimento è su Italia 1 alle 21.10 con Colorado Cafè condotta da Paolo e Luca e susseguita dal vasto team di comici esilaranti. L’appuntamento su Rete 4 è alle 21.15 con il film drammatico La custode di mia sorella con la bella attrice Cameron Diaz dove viene trattato un argomento molto delicato: l’assistenza ad una persona colpita da una grave patologia. La serata su La 7 offre alle 21.10 lo show di attualità e politica condotto da Corrado Formigli Piazzapulita (live) dove verranno affrontati argomenti di interesse pubblico. Su Dmax troviamo alle 21.10 il reality sulle automobili Affari a quattro ruote dove due meccanici trovano il modo di acquistare vecchie vetture, portarle a nuovo e rivenderle per ricavarne il massimo guadagno. Per gli amanti dello sport, e nello specifico del calcio, da non perdere la diretta alle 21.15 su TV8 della partita per la UEFA Europa League disputata tra Genk e Sassuolo.
