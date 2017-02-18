Home Attualità Tutto Può Succedere 2 anticipazioni cast e data di inizio: quando andrà in onda la nuova stagione?

Tutto Può Succedere 2 anticipazioni cast e data di inizio: quando andrà in onda la nuova stagione?

di Redazione 18/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo più di un anno dalla prima puntata e dalla prima stagione su Rai1, Tutto Può Succedere torna sul piccolo schermo con la seconda stagione. La fiction, diretta da Lucio Pellegrini, ha fatto appassionare milioni di telespettatori, tanto che c’è grande attesa di conoscere il cast e la data di inizio della nuova stagione ufficiale: quando andrà in onda Tutto Può Succedere 2 e seguire con trepidazione le vicende della famiglia Ferraro? Dopo un anno, ci sono delle succose anticipazioni per l’adattamento di Parenthood, serie USA trasmessa sulla NBC per sei stagioni. Dopo l’enorme successo per la prima stagione della fiction su Rai1 incentrata sulla famiglia Ferraro, le anticipazioni di Tutto Può Succedere 2 sono state rese note. La nuova stagione è il continuo della prima: Alessandro e Cristina aspettano un terzo figlio e nel corso delle nuove puntate, Alessandro avrà problemi sul lavoro e le preoccupazioni aumentano in vista della nascita del bambino. Il fratello minore, Carlo, lo aiuterà, ma non è detto che la situazione si risolva. Carlo e Feven attraverseranno un momento di crisi, tanto che dopo un litigio, lui andrà a letto con un’altra. Giulia e Luca stanno ancora elaborando il lutto della perdita del bambino che stavano aspettando, ma segretamente continuano a sperare di avere un altro figlio. Di seguito, sveliamo la data di inizio prevista per la nuova stagione di Tutto Può Succedere: quando andrà in onda? Ci saranno new entry nel cast ufficiale? Tutto Può Succedere 2 sarà ufficialmente in onda con un ciclo di 26 episodi: il cast è rimasto immutato dall’anno precedente. Torneranno Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Licia Maglietta, Giorgio Colangeli, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni e Matilda De Angelis. Unica new entry, la donna che metterà in crisi il rapporto tra Carlo e Feven. La data di inizio è prevista per i primi giorni di marzo. Si sa che nella famiglia Ferraro Tutto Può Succedere: se non si vuole arrivare preparati all’evento, sul sito Rai Play si ha la possibilità di visionare tutti gli episodi della prima stagione.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp