Facebook Camera e Facebook Stories ufficiale in Italia: come funziona il nuovo aggiornamento e cosa cambia per gli utenti

Gli utenti di Facebook in queste ore se ne stanno accorgendo da soli: è stato rilasciato un nuovodel servizio che prende ispirazione da Snapchat e Instagram. Gli utenti potranno utilizzare la Camera in-app per registrare video che si elimineranno automaticamente dopo 24 ore. Mark Zuckerberg, dopo l’acquisto di WhatsApp, voleva mettere le mani sulla app famosa per i filmati di pochi secondi, ma i vertici di questa start up hanno sempre rifiutato l’offerta. Quindi, l’azienda di Menlo Park ha sviluppatoil nuovo modo di condividere nel popolare social network.ora la app del social networksono collegati: la prima è undella camera in-app che permetterà di scattare foto aggiungendo stickers, modificando e colorando le immagini inserendo testi, per poi condividerle su Facebook Stories, in cui saranno presenti per 24 ore, o si cancelleranno al comando dell’utente. La fotocamera era già presente sul social network ed è stata modificata per far sì che gli utenti potessero utilizzare foto e video con effetti creativi ed interattivi. La funzione Direct permetterà di inviare contenuti multimediali a una persona. Questa, quando l’avrà visionato per 2 volte e dopo 24 ore, se lo vedrà eliminato automaticamente).è l’dell’azienda di Menlio Park nel collocare un vero e proprio social network all’interno di un social.? Tutti i video che si deciderà di condividere verranno posizionati in una sezione posta nella barra A Cosa Stai Pensando? Da qui, gli amici potranno vedere tramite app o pc le immagini e i filmati dellafino a 24 ore, per poi sparire completamente. Per conservarli, l’unica maniera è postarli nella bacheca classica. Per attivare la nuova Camera basterà realizzare uno swipe da sinistra verso destra dal News Feed, come avviene per Instagram e Snapchat. Pronti a registrare video e scattare foto che si autoelimineranno dopo 24 ore?