Elon Musk sembra avere intenzione di addebitare alle aziende su Twitter mille dollari al mese per i segni di spunta del verificato.

Twitter chiederà agli account business mille dollari al mese per il verificato

Twitter di Elon Musk sembra aver bisogno di contanti, per fronteggiare il problema il miliardario potrebbe chiedere che aziende e marchi sborsino più di mille dollari al mese per ottenere i segni di spunta, simboli del verificato, sul suo social network.

La piattaforma di social networking starebbe chiedendo alle aziende di pagare $1000 al mese, più altri $50 mensili per ogni account secondario affiliato, per mantenere i badge di verifica, ovvero le spunte dorate che la società ha introdotto lo scorso dicembre.

Il sito di notizie tecniche “The Information” ha confermato i dettagli precedentemente twittati dal consulente Matt Navarra, aggiungendo che il prezzo “è in fase di definizione e potrebbe ancora cambiare”.

I rappresentanti di Twitter non hanno risposto alle richieste di commento.

Spunte dorate, blu e grigie: il nuovo verificato su Twitter

La necessità di pagare per ottenere la spunta dorata del verificato aziendale rientra nel nuovo servizio “Twitter Blue for Business”, che è stato definito dalla società di Musk come “un nuovo modo per le aziende e i loro affiliati di verificarsi e distinguersi su Twitter”.

I clienti di “Twitter Blue for Business” possono collegare ai loro account principali aziende, marchi affiliati e persino “personaggi dei film”, che riceveranno un piccolo badge con l’immagine del profilo della società madre accanto al proprio segno di spunta blu o oro.

Twitter Blue, che assegna la spunta del verificato blu, è accessibile a tutti: costa 8 dollari al mese se acquistato sul Web e 11 dollari al mese tramite iOS di Apple.

Spunte dorate e immagini del profilo quadrate sono riservate ad aziende e marchi; mente gli account governativi hanno le spunte di colore grigio.

La società ha rilanciato il programma a dicembre con nuove misure di sicurezza progettate per prevenire l’invasione di profili che impersonano le celebrità con l’aiuto del verificato a pagamento. Lo stato di confusione conseguente è già stato osservato la Musk quando ha introdotto per la prima volta la possibilità di acquistare le spunte blu.

Musk ha affermato che nei prossimi mesi Twitter passerà in rassegna tutti i segni di spunta verificati, in modo che alla fine dell’operazione solo clienti e aziende paganti avranno il verificato. Il miliardario ha twittato lo scorso 12 dicembre, scrivendo: “Il modo in cui [i segni di spunta verificati] sono stati assegnati era corrotto e privo di senso”.