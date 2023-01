Twitter, hacker minaccia Elon Musk: i dati di 400 milioni di utenti a rischio

I dati di 400 milioni di utenti sono a rischio dopo che un hacker ha minacciato Elon Musk e Twitter di vendere i dati di numerose persone che sono presenti sul social network. Le persone che sarebbero interessate dalla vendita di dati sono non soltanto profili vip o di politici, ma anche utenti comuni dei quali potrebbero essere messi in vendita dati riguardanti data di iscrizione, dati anagrafici e possibilità dati di pagamento o altri circuiti. L’hacker in questione ha minacciato elon musk di pagare una cifra di più di 270 milioni di euro per evitare che la vendita avvenga appunto ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

La minaccia di un hacker ad Elon Musk su Twitter

Un hacker ha minacciato Elon Musk di vendere dati relativi a 400 milioni di utenti presenti sul social network di Twitter. A meno che il nuovo proprietario del social network non paghi una cifra di 270 milioni di euro, infatti, l’hacker ha assicurato che venderà i dati di numerosi utenti del social. Secondo le stime, i dati sono messi in vendita su alcuni database che permettono di acquistare copie complete dei dati di numerosi utenti per una cifra di circa 200.000 dollari.

Per evitare che ciò accada, come spiegato, Elon Musk dovrebbe sostenere una spesa importantissima dal punto di vista monetario. Si tratta di un ennesimo elemento sfavorevole per il nuovo proprietario di Twitter, che si è trovato già a dover fronteggiare numerose difficoltà relative ai cambiamenti annunciati sul social network.