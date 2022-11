Elon Musk ha dichiarato che gli account Twitter che impersoneranno terzi senza specificare esplicitamente che si tratta di una parodia saranno sospesi in modo permanente.

La decisione di Elon Musk: stop account parodia senza etichetta

Elon Musk, dopo essere ufficialmente diventato proprietario di Twitter, ha deciso di vietare sul social network gli account parodia che non dichiarino esplicitamente di essere tali. In altre parole, nel caso qualcuno decida di impersonare terzi per parodizzare, a meno che non renda chiaro che si tratta di una parodia, l’account sarà immediatamente sospeso, senza alcun preavviso.

In precedenza, la policy di Twitter prevedeva un avviso che comunicasse della possibile imminente sospensione e ne spiegasse i motivi, adesso invece non ci sarà alcun avviso, ha annunciato Musk: l’account in questione verrà permanentemente sospeso e basta.

Alcuni account che hanno cambiato nome in Elon Musk e hanno deriso il miliardario sono già stati sospesi.

Il caso Kathy Griffin: torna su Twitter con l’account della madre defunta

La comica Kathy Griffin è stata sospesa da Twitter dopo aver usato il suo account per impersonare Elon Musk.

Griffin aveva cambiato il suo nome e la sua immagine del profilo in una foto di Musk. Coloro che non prestavano attenzione avrebbero facilmente pensato che fosse effettivamente il profilo di Elon Musk.

Musk ha anche commentato la sospensione di Griffin con una frecciata alla comica. Quando qualcuno ha twittato che Griffin era stata sospesa per aver impersonato Musk, il patron di Tesla ha risposto: “In realtà, è stata sospesa per aver impersonato un comico”.

Kathy Griffin ha poi twittato #FreeKathy dall’account di sua madre defunta e ha condiviso i tweet delle persone che hanno fatto lo stesso, incluso l’attore di “Star Wars” Mark Hamill.

Presto la comica è finita nelle tendenze di Twitter. Ha anche affermato che sia stato Musk a twittare dall’account di sua madre, ma non ci sono prove a proposito.