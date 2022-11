Chi è Rick Karsdorp, difensore della Roma accusato di “tradimento” da José Mourinho

A seguito del pareggio con il Sassuolo, José Mourinho ha sconvolto tutti con le sue dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore della Roma, infatti, ha dichiarato che un calciatore ha tradito l’ambiente in virtù del suo atteggiamento e del suo modo di giocare. Per questo motivo, l’allenatore l’ha invitato a lasciare la squadra e trasferirsi nel mercato di gennaio. Tutti gli indizi portano a pensare che si tratti di Rick Karsdorp, terzino destro della Roma che ha un passato anche in Olanda e che, a partire dal 2017, gioca all’interno della formazione giallorossa. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del difensore, relativamente alla sua carriera e alle sue statistiche.

Carriera di Nick Karsdorp

Nato a Schoonhoven l’11 febbraio del 1995, Rick Karsdorp è un calciatore olandese che ha iniziato la sua carriera al Feyenoord, squadra olandese tra le più importanti nel campionato di Eredivisie. Inizialmente, il difensore ha iniziato a giocare come centrocampista centrale o mediano davanti alla difesa, mentre, nel corso degli anni, si è adattato nella posizione di terzino destro; in virtù delle sue galoppate sulla fascia, Rick Karsdorp ha conquistato il soprannome di treno olandese o cavallo pazzo, non soltanto grazie alla sua corsa ma anche grazie alla capacità di dominare la fascia laterale, in Olanda, fornendo diversi assist e riuscendo, nella stagione 2015-2016, a finire addirittura in doppia cifra di assist nel campionato olandese. Dopo aver esordito in Olanda, dapprima delle giovanili del Feyenoord fino al 2014, poi in prima squadra dal 2014 al 2017, Rick Karsdorp si è trasferito alla Roma nel mercato estivo del 2017.

Trasferimento di Rick Karsdorp alla Roma nel 2017

Pagato 14 milioni di euro più bonus, il terzino destro olandese ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2022, indossando la maglia numero 26. Dopo aver giocato soltanto una partita di campionato nella stagione 2017, si è trasferito in prestito al Feyenoord fino al 2020 per poi tornare alla Roma nel mercato estivo. Nella squadra giallorossa, da prima con l’allenatore Fonseca, poi con José Mourinho, è riuscito a conquistarsi il posto da titolare grazie alle sue prestazioni ma, nel corso delle ultime partite e, ha deluso sempre di più la piazza e l’ambiente in virtù di prestazioni non ottimali.

Le dichiarazioni di José Mourinho sono avvenuti a seguito del pareggio contro il Sassuolo, quando il terzino destro è entrato in gara assolutamente in modo svogliato e provocando anche il gol del pareggio firmato da Andrea Pinamonti. In realtà, come sottolineato da alcuni quotidiani di informazione calcistica, l’atteggiamento contro il Sassuolo è soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dal momento che il terzino non è apparso in grado di reggere la pressione della fascia giallorossa e, soprattutto, ha deluso progressivamente l’ambiente. Resta da attendere quale sarà il futuro di Rick Karsdorp, se ancora alla Roma o in un’altra squadra.