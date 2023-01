Sono stati pubblicati i filmati del pestaggio mortale dell’afroamericano Tyre Nichols, disarmato e in manette, da parte di cinque agenti di polizia.

Tyre Nichols, afroamericano ucciso dalla polizia: pubblicati video del pestaggio

Dopo oltre due settimane sono stati pubblicati i video delle videocamere di sicurezza che avevano ripreso il brutale pestaggio di Tyre Nichols, afroamericano di 29 anni morto il 10 gennaio 2023, dopo essere stato picchiato da cinque poliziotti, anch’essi afroamericani.

Il primo video rilasciato proviene da una body cam in dotazione agli agenti, e documenta il momento in cui Tyre Nichols è stato fermato dagli agenti per una presunta infrazione stradale. Nel filmato si vede chiaramente il 29enne scendere dall’auto e consegnarsi subito alla polizia, dicendo “ok, va bene”.

I poliziotti però si mostrano subito aggressivi e Tyre Nichols scappa, seminando i poliziotti. Negli altri video delle body cam si vede inoltre che i poliziotti sulla scena erano molti, eppure nessuno interviene per difendere Nichols.

In un altro video non si vede molto, poiché la telecamera era stata girata verso l’interno. L’aggressione degli agenti ai danni di Tyre Nichols viene però filmata da una telecamera di sicurezza di cui quasi sicuramente i poliziotti non sapevano. Sono proprio questi filmati a mostrate tutta la brutalità del pestaggio immotivato: il ragazzo afroamericano è a terra, con le mani legate dietro la schiena, viene tenuto fermo da due agenti mentre un terzo gli si avvicina e inizia a colpirlo alla testa con calci e pugni. Dopo che Tyre Nichols si accascia a terra, viene appoggiato alla volante mentre si attendono i soccorsi.

Ricoverato in ospedale con gravi fratture al cranio, al collo e in altre parti del corpo, e numerose lesioni interne, Tyre Nichols muore tre giorni dopo.

Proteste negli USA contro la brutalità della polizia, la famiglia di Tyre Nichols chiede giustizia

Nei video con audio si può ascoltare la voce di Tyre Nichols che chiama ripetutamente la mamma, parole ripetute anche da George Floyd, l’afroamericano arrestato e ucciso nel 2020 a Minneapolis.

Come allora, e come ogni volta (troppo spesso) che accade una tragedia simile, la comunità afroamericana, e non solo, è scesa in strada a domandare giustizia e ribadire a gran voce che le vite dei neri sono importanti.

I cinque agenti di polizia che hanno ucciso Tyre Nichols sono stati licenziati e accusati di una serie di reati: omicidio di secondo grado, sequestro aggravato, aggressione aggravata.

Ma non basta se episodi del genere continuano a ripetersi. Intanto sono numerose le città degli Stati Uniti in cui sono esplose le proteste: Menphis, Washington, Boston San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadelfia, Providence, Dallas e New York, per citarne alcune.