Rihanna potrebbe lanciare una linea di abbigliamento per bambini, avrebbe infatti registrato il marchio “Fenty Kids”.

Rihanna verso linea di abbigliamento per bambini: registra marchio “Fenty Kids”

Rihanna è impegnata a prepararsi per la sua attesissima esibizione allo spettacolo dell’intervallo al Super Bowl. Tuttavia, non si deve dimenticare che la star non è solo una cantante, ma anche una donna d’affari, e ha combinato queste qualità accennando ad una collezione Savage x Fenty ispirata al Super Bowl.

Ma Rihanna non si ferma qui: sembra che abbia altri progetti per il suo brand, Fenty.

La cantante di “Diamonds” ha infatti depositato il marchio “Fenty Kids”, che può essere trovato sul sito Web dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il marchio è stato depositato il 20 gennaio ed elenca vari tipi di abbigliamento nel campo “beni e servizi”. Si presume dunque che Rihanna sia in procinto di lanciare una linea di abbigliamento per bambini.

Molti fan sui social media stanno esprimendo entusiasmo per questa possibile estensione del marchio Fenty con l’aggiunta di una linea di abbigliamento; non mancano i fan che continuano a chiedere nuova musica, ricordato che sono trascorsi sei anni dal suo ultimo album. Non contando il singolo “Lift Me Up”, per la colonna sonora del film Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”.

Possibile documentario su Rihanna in progetto negli Apple Studios

Nel frattempo sono iniziate a circolare voci anche su un documentario di Rihanna. Un insider avrebbe recentemente dichiarato a The Sun che: “C’è un enorme appetito per tutto ciò che ha a che fare con Rihanna, soprattutto perché questo [la sua esibizione al Super Bowl] sarà il suo grande ritorno sul palco per la prima volta da anni. Ci saranno delle riprese durante le prove e gli incontri che precedono la grande serata, che daranno un’idea di com’è davvero la sua vita ora che sta tornando al pop come mamma. Rihanna è una forza enorme da non sottovalutare quando si tratta di musica e quindi Apple ha pagato milioni“.