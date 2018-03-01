Home Salute Ucraina, vive 30 anni con la mummia della mamma avvolta in un manto bianco

Ucraina, vive 30 anni con la mummia della mamma avvolta in un manto bianco

di Redazione 01/03/2018

C'è chi ama così tanto i propri genitori da non volersene separare nemmeno dopo la morte. Almeno questa è la storia singolare e leggermente macabra che ha come ambientazione l'Ucraina e che ha come protagonista una donna di 77 anni. Quest'ultima ha vissuto per trent'anni con la mummia di sua madre. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento si sono ritrovati di fronte uno spettacolo un pò macabro. Gli agenti hanno ritrovato il corpo mummificato della madre dell'anziana. La polizia di Mykolaiv, in Ucraina, pare abbia fatto irruzione nell'appartamento della pensionata dopo che i vicini avevano lanciato l'allarme per non averla vista per un pò. Ucraina, mummia ritrovata in un appartamento Il cadavere è stato ritrovato avvolto in un manto bianco, con al piede un paio scarpe blu e calzini verdi. Il corpo era in una stanza chiusa a chiave all'interno dell'appartamento, pieno di spazzatura, cataste di vecchi giornali, icone religiose e cibo in situazione precaria. La pensionata era viva, ma era stata presa da un malore e gli agenti l'hanno rinvenuta a terra, con le gambe paralizzate. Il rapporto della polizia L'appartamento era senza acqua, gas ed elettricità. Nel rapporto della polizia si legge che "La donna viveva da sola e non era solita comunicare con i propri vicini. Non aveva mai aperto la porta a nessuno nonostante loro si prendessero cura di lei, lasciandole il cibo a portata di mano. Nessuno immaginava che vivesse con il cadavere della madre in casa". Il corpo/mummia è stato portato via dall'appartamento e consegnato agli esperti forensi, mentre la 77enne è ricoverata in ospedale. La polizia ha cominciato un'indagine.

