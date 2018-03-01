Home Attualità Sky compra Netflix? Ecco cosa cambierà per i fan delle serie TV

di Redazione 01/03/2018

I fan delle serie TV stanno vivendo ore caratterizzate dal panico... Sky compra Netflix? La notizia di una possibile fusione tra le due compagnie ha lasciato tutti un po' perplessi. Cosa cambierà nell'arco dei prossimi mesi? Serie Netflix 2018 anticipazioni Netflix, il sito dedicato allo streaming, è stata definita una vera e propria rivoluzione per gli amanti delle serie TV. L'ampio catalogo ha da subito conquistato gli utenti che non riescono più a farne a meno ma non solo... Nel corso del 2017 sono state diverse le produzioni televisive che sono state convinte dalle politiche aziendali di Netflix, scegliendo così di pubblicare in esclusiva sulla piattaforma. Leggendo le varie news sul web riguardanti le serie Netflix 2018 anticipazioni possiamo notare come gli utenti attendono con ansia il ritorno di Tredici, ovvero Therteen reason why, oltre che la seconda parte della settima stagione di Once Upon a Time. Sky compra Netflix? In queste ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Sky ha deciso di compare Netflix... La cosa non sarebbe stata accetta dagli utenti del sito di streaming che tra il 2016 e il 2018 hanno addirittura deciso di abbandonare Sky in suo favore. Secondo quanto reso noto da una nota inviata da Sky ai suoi utenti in realtà Netflix non verrebbe totalmente acquisito, ma rientrerebbe in alcune opzioni dell'abbonamento televisivo. Quanto detto significa che Netflix a breve entrerà a far parte di una partnership che permetterà agli utenti Sky di poterlo inserire nel proprio abbonamento. L'esperimento inizierà in Inghilterra e continuerà in Italia. Nella nota pubblicata da Sky si legge: "Nell'ambito di questo nuovo accordo i clienti Sky potranno avere accesso diretto ai contenuti Netflix all'interno del menu Sky Q, e trovare facilmente i propri programmi Netflix preferiti avvalendosi delle funzioni di ricerca e comando vocale di Sky Q. Agli attuali clienti Netflix verrà offerta inoltre la possibilità di migrare il proprio account nel nuovo pacchetto Sky TV, o accedere all’app Netflix utilizzando i dettagli dell’account esistente, godendo così di una maggiore praticità di fruizione del servizio Netflix".

