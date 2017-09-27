Udine, omicidio Nadia Orlando: concessi i domiciliari al killer dopo 57 giorni

Omicidio Nadia Orlando, a Francesco Mazzega concessi i domiciliari a Muzzana

Per l'omicida Francesco Mazzega solo gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico a Muzzana del Turgnano, arrestato mentre vagava con il cadavere della ragazza in auto in provincia di Udine. I genitori di Nadia Orlando e la comunità di Vidulis di Dignano sono sconcertati.Il cadavere di, ragazza friulana di 21 anni, giaceva dentro l’auto del suo fidanzato,. Il ragazzo ha guidato per ore con la “sua” donna a fianco, ormai senza vita. E’ stato lui, di sua spontanea volontà, a consegnarsi alla, in provincia di. Un omicidio molto cruento che ha scosso l’opinione pubblica a livello nazionale, l’ennesimo. Per i genitori della ragazza, l’ennesima pugnalata: da due giorni ildella loro figlia si trova agli, a casa dei suoi genitori.Orlando lavoravano nella stessa azienda. Dopo meno di due mesi da quando commise l', dopo 47 giorni trascorsi in carcere, gli sono stati concessi i domiciliari. Mazzega non passò un periodo iniziale in, ricoverato per prevenireo peggio, di togliersi la vita. Gli arresti domiciliari furono disposti dalgià a fine agosto, dopo circa un mese dall'omicidio, ma l'applicazione ha dovuto attendere la disponibilità di un braccialetto elettronico, che tardava. Dapprima, l’omicida è stato detenuto nelLa, dopo aver saputo della decisione del Tribunale del Riesame, ha definito al sentenza un pugno nello stomaco e un, visto l’efferato omicidio. Rabbia, sconcerto e incredulità attanagliano i poveri genitori, che sottolinea ancora una volta come lenon si mischino mai con le emozioni umane. Eppure, il killer non hadimostratoIl, dopo aver appreso l’ordinanza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico del, vuole mettere in evidenza il fatto gravissimo e che Francesco Mazzega possa ripetere fatti del genere. I giudici, però, hanno ritenuto che con l’omicidio di Nadia Orlando il pericolo di replica è sufficientemente salvaguardato dall’obbligo del braccialetto elettronico, allo scopo di impedire la. Il paese natale di Nadia,in provincia di Udine, ha lanciato una petizione per opporsi alla decisione del Tribunale e la stessa Procura sta preparando il