Il noto social network Twitter ha annunciato la grande novità sui tweet: messaggi di 280 caratteri, il doppio degli attuali 140 caratteri: il nuovo aggiornamento riguarda solo i cinguettii in caratteri latiniUn nuovo aggiornamento sta per essere testato da un piccolo numero di utenti prima di una possibile generalizzazione del servizio., il popolare social network dei tweet, ovvero dei cinguettii. Essi diventeranno più lunghi per restare al passo con i tempi. Il popolare social sta testando la possibilità di postare messaggi di. Attualmente, sono permessi 140 caratteri.Il passaggio deidaai 280 caratteri riguarda solo i messaggi in, ha precisato il gruppo. Il raddoppio del numero dei caratteri deisarebbe una rivoluzione, visto che ilha fatto di questo limite uno dei suoi. Allo stesso tempo, il muro dei 140 caratteri è anche fonte di frustrazione per gli utenti. In molti si sono lamentati che, con quel numero di battute, si possono esprimere pochi pensieri. Il cambiamento non dovrebbe coinvolgere altre lingue, come il, ile il. Questo perché sono degli idiomi che permettono di esprimere più concetti in unStoricamente, Twitter è nato con il nome died era una sorta di ufficio informazioni virtuale in occasione di una importante fiera americana. Dopo la diffusione al grande pubblico e il passaggio dai semplicial, il social network è diventato ufficialmente uno scambio didi fatti di cronaca o di gossip che accadono nel mondo. I tempi cambiano e il social si è dovuto, inserendo GIF e possibilità di scambiare video e foto, come il competitorL'amministratore delegato,, usando un tweet di 280 caratteri ha spiegato che il passaggio sarà un grande cambiamento. Però, ha rammentato che la scelta dei 140 caratteri è legata al fatto che alle origini ilera die il gruppo, allora, si dovette adeguare a questa regola.