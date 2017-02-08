Home Attualità Ued anticipazioni puntata coppie: Teresa e Salvatore assenti, ecco perché?

di Redazione 08/02/2017

C’è grande attesa per le puntate speciali di Uomini e Donne dedicate alle coppie del passato, perché le anticipazioni tv confermano che saranno presenti in sei: Andrea Damante e Giulia De Lellis, Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Tra i grandi assenti invece Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, tanto che i loro fans hanno riempito di critiche la redazione, a cominciare da Raffaella Mennoia. L’accusa principale è quella di avere un rapporto teso con Salvatore e Teresa da quando i due ragazzi hanno lasciato Uomini e Donne dopo la scelta della tronista siciliana. In effetti non è la prima volta che vengono invitate alcune coppie del passato, non solo quello recente, ma la Cilia e Di Carlo non rispondono all’appello. Raffaella Mennoia però non ci sta e dalla sua pagina social fornisce la sua spiegazione: Salvatore e Teresa sono stati invitati, esattamente come altre coppie amate dal pubblico, ma hanno scelto di non partecipare. “Smettetela di dire stupidità senza motivo – conclude la redattrice - nessun astio o altro. In effetti però non sono gli unici ad aver declinato l’incito. Anche Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini potevano far parte di questo speciale e invece hanno deciso di non esserci. La spiegazione è arrivata dall’ex corteggiatrice: “Riconoscenza non per forza significa fare tutto ciò che ti viene chiesto di fare. Noi eravamo stati invitati in puntata e siamo andati. Se adesso i nostri impegni di lavoro non coincidevano con la possibilità di andare e in più abbiamo deciso di vivere la nostra storia tra le mura di casa nostra questo non significa essere irriconoscenti ma semplicemente rispettosi della nostra storia”. E forse la stessa giustificazione si adatta anche a Salvo e Teresa.

