Concerto Lady Gaga Milano 2017 Joanne World Tour, data e news prevendita biglietti

di Redazione 08/02/2017

L’Halftime Show, l’evento dell’intervallo del Superbowl, ha visto Lady Gaga come l’assoluta protagonista dello stadio. Per i suoi fan, le ultime news sono veramente clamorose: Stefani Germanotta tornerà a calcare le scene con il Joanne World Tour 2017. L’unica tappa italiana del concerto di Lady Gaga è prevista a Milano: di seguito, ecco la data e tutte le news sulla prevendita dei biglietti. Lady Gaga non finisce mai di stupire: la carriera dell’artista camaleontica è un susseguirsi di provocazione e fascino, che negli ultimi tempi ha lasciato spazio alla sostanza più che all’apparenza. Il suo talento vocale e di compositrice è indiscusso, tanto che Tony Bennet l’ha accompagnata in tour e ha promosso con lei il lor album tutto jazz, Cheek to Cheek. Joanne è l’ultima fatica della cantautrice italo-americana, in cui sono presenti vari generi: dalle ballad malinconiche a brani country. Poco stile dance e poco pop, ma Stefani Germanotta è anche questo. Mentre il nuovo singolo Million Reasons sta suonando in tutte le radio, ecco che trapela la news sulla tappa italiana del Joanne World Tour 2017 a Milano. La data fissata per l’evento è prevista per martedì 26 settembre 2017: scopriamo se c’è già la prevendita biglietti e quindi possibilità di acquistarli. Il concerto di Lady Gaga a Milano per il Joanne World Tour ha come data prevista martedì 26 settembre 2017, Il Mediolanum Forum di Assago sarà la cornice di uno spettacolo senza precedenti, in puro stile Gaga. Per chi vorrebbe assistervi, i biglietti in prevendita per questo strepitoso evento saranno sul sito Live Nation dalle ore 9 di giovedì 9 febbraio 2017, quindi domani. La vendita ufficiale attraverso il sito TicketOne e i punti vendita autorizzati partirà invece alle ore 10 di lunedì 13 febbraio 2017. Speriamo che non si verifichino casi di bagarinaggio e che non si continui a favorire il fenomeno del secondary ticketing. Mai cedere e acquistare ticket a prezzo quadruplicato!

