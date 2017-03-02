Home Attualità UeD anticipazioni trono classico: Desire e Rosa nuove troniste

UeD anticipazioni trono classico: Desire e Rosa nuove troniste

di Redazione 02/03/2017

C’era grande attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne perché le anticipazioni tv annunciavano l’arrivo di una nuova tronista. E invece la redazione del dating show di Canale 5 ha deciso di stupire tutto il pubblico presentandone due, anche se una è un volto già conosciuto: si tratta infatti di Desirée Popper e di un’altra ragazza, Rosa, che da ora in poi affiancheranno Luca Onestini e Marco Cartasegna probabilmente fino al termine della stagione. Desirée Popper è passata nel giro di poco più di un anno dal ruolo di gieffina, anche se solo per una settimana e con l’esclusivo compito di ‘tentare Livio anche se poi in realtà su di lei si era avventato Alessandro Calabrese, a quello di aspirante naufraga all’Isola dei Famosi 2017 ma ha perso nell’ultimo ballottaggio con Giulia Calcaterra quando invece sognava di potersi mettere in mostra nel reality di Canale 5. In ogni caso la 28enne modella brasiliana avrà la sua occasione a Uomini e Donne, anche se sembra più interessata ad apparire che a cercare un fidanzato. Di Rosa invece non sappiamo ancora praticamente nulla, se non che si tratta di una ragazza mai vista in televisione. Nelle prossime puntate comunque si farà conoscere meglio e scopriremo tutto di lei. In ogni caso ancora una volta Uomini e Donne ha scombinato le carte perché i nomi che si facevano da giorni a cominciare da quelli di Asia Nuccetelli e dell’ex corteggiatrice Carmen Rimauro, sono stati scavalcati dall’attualità.

