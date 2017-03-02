Gossip italiano: Cristina Buccino vola dal fidanzato Colin Farrell

Cristina Buccino è una delle protagoniste del gossip italiano del momento. Sempre al centro dei pettegolezzi per i suoi flirt una delle tre sorelle ‘Kardashian’ made in Italy questa volta fa sul serio. Da qualche giorno circolavano i rumors sulla storia con l’attore Colin Farrell. Novella2000 aveva paparazzato la Buccino in compagnia del divo di Hollywood e ha voluto saperne di più. Sembra che la storia tra Cristina Buccino e Colin Farrell sia seria anche se è ancora agli inizi.

Negli scorsi mesi si era tanto parlato dei flirt con il calciatore Cristiano Ronaldo e Stefano De Martino, ma oggi Cristina Buccino è più interessata ai tappeti rossi e ai flash internazionali e si prepara per il debutto al Los Angeles. Al settimanale di Alessi la sexy ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha svelato che ha conosciuto Colin Farrell a Milano, oltre ad essere affascinante è un ‘vero gentiluomo’. Durante l’intervista telefonica le sono stati chiesti alcuni dettagli molto intimi, ma Cristina ha preferito glissare dicendo che doveva andare dal parrucchiere per farsi bella in vista di un appuntamento molto importante.

Colin Farrell è un attore di origini irlandesi ed è considerato uno dei sex symbol di Hollywood. Impegnatissimo sui set cinematografici più importanti continua a dedicarsi al lavoro. Cristina Buccino però ha già detto che lo raggiungerà appena possibile a Los Angeles perché ‘è in love’. Il gossip italiano assume tinte a stelle e strisce e tutti già si chiedono: quanto durerà il flirt tra Cristina Buccino e Colin Farrell? Lo scopriremo molto presto, continuate a seguire le nostre news sul gossip italiano per essere sempre aggiornati.