UeD news trono classico: Marco Cartasegna, la data della scelta

di Redazione 28/04/2017

Marco Cartasegna ancora una volta ha stupito tutti perché ha già deciso di comunicare la sua scelta a Uomini e Donne e succederà nella prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi. La data più probabile, come confermano le ultime anticipazioni tv sul programma, è quella di mercoledì 3 maggio quando è in programma il prossimo appuntamento per registrare le puntate del Trono Classico e ormai per lui sono rimaste soltanto Giorgia Pisana e Federica Benincà. Fino ad oggi sul web la preferita è stata decisamente Federica Benincà, la 22enne studentessa universitaria che ha subito trovato un grande feeling con il nuovo tronista, ma nelle ultime settimane Giorgia Pisana ha recuperato molto terreno come dimostra anche l'ultima esterna lunga che è stata registrata nelle scorse ore nel centro storico di Siracusa come documentano alcune immagini postate dal sito www.siracusaoggi.it e poi riprese da altri blog. Ancora non sappiamo cosa sia successo tra i due ragazzo ma sembra chiaro che Marco, nonostante le recenti accuse dell'ex fidanzato della corteggiatrice che l'aveva definita falsa e bugiarda, ha deciso di giocarsi fino in fondo le sue carte prima della scelta. E allora i fans di Federica si devono preoccupare? Con lei il tronista manager ha stabilito da subito un bellissimo rapporto, ma forse nemmeno la ragazza torinese si immaginava che la scelta arrivasse così presto. Si sarà fatta conoscere abbastanza da Marco per pensare di spuntarla oppure, come ipotizzano alcuni, non ce ne sarà bisogno perché Cartasegna abbandonerà il trono senza una scelta? Tra pochi giorni avremo la risposta.

