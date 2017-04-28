News Uomini e Donne Riccardo Gismondi, la decisione che spiazza

Caricamento...

Riccardo Gismondi, la decisione che spiazza

28/04/2017

Riccardo Gismondi è stato un tronista di Uomini e Donne della passata stagione televisiva: i fan del Trono Classico lo ricordano per la clamorosa scelta di Camilla Mangiapelo quando Martina Luchena lo ha smascherato, lasciando gli studi Elios. Chi credeva  a tutte le news maligne sul fatto che tra lui e Camilla durasse poco, deve fare ammenda: sembra che tra loro tutto vada a gonfie vele, talmente tanto che l’ex tronista ha preso una decisione spiazzante, ma per una buona causa. Riccardo Gismondi scenderà letteralmente in campo per beneficienza. Dopo Giulia De Lellis che recentemente ha organizzato un evento benefico, l’ex tronista di Uomini e Donne sarà protagonista venerdì 28 aprile 2017 presso la Cittadella dello Sport a Ferentino per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. E’ bello che nonostante la notorietà data dal programma condotto da Maria De Filippi, tronisti e corteggiatori fanno davvero a gara per aiutare associazioni e persone. I protagonisti dell’evento benefico saranno alcuni volti noti di Uomini e Donne e di Amici 16: secondo le ultime news, oltre a Riccardo Gismondi, saranno presenti la sua scelta Camilla Mangiapelo, Federico Gregucci, Mario Serpa ed Alessandro Calabrese. A loro si aggiungono Lo Strego, Vittoria Markov, e Pasquale di Nuzzo, con una presentazione di Andrea Dianetti. Una bella occasione per rivedere alcuni protagonisti che hanno caratterizzato il dating show, ma anche per supportare una buona causa: ma anche la soddisfazione di vedere personaggi famosi cimentarsi nello sport. Riccardo è un professionista del basket, mentre Mario Serpa pare sia bravissimo a giocare a calcio. Appuntamento quindi venerdì 28 aprile 2017 per questo evento imperdibile.
