UeD news trono over: Gemma abbandona il programma?

di Redazione 15/02/2017

In attesa delle nuove registrazioni anche per il Trono Over di Ued, tutta l’attenzione del pubblico è concentrata sul futuro di Gemma Galgani e del suo nuovo amore, Michele D’Ambra. Nelle ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi la storica ‘dama’ torinese e il suo nuovo compagno hanno fatto passi da gigante come hanno mostrato anche le immagini pubblicate nelle scorse settimana e ‘Diva e Donna’. E poi ci sono le dichiarazioni del nuovo cavaliere che dopo aver fatto sapere a tutti di aver messo nel mirino Gemma da molto tempo anche se fino ad oggi la donna lo aveva sempre rimbalzato, sul suo profilo social non manca di rivolgere parole dolci alla sua nuova fiamma. Gemma però pubblicando un lungo post per festeggiare San Valentino, oltre a ricordare a tutti che l’amore festeggiato 365 giorni l’anno e non soltanto il 14 febbraio non ha mai però menzionato nemmeno una volta Michele. Solo una dimenticanza, oppure questa volta Gemma vuole vivere questa storia lontana dal clamore mediatico? Se fosse vera quest’ultima opzione prenderebbe anche quota l’ipotesi di vedere la Galgani lasciare il Trono Over nei prossimi mesi come già successo ad altri storici protagonisti (Antonio, Barbara, Giuliano e quant’altro).Ma almeno per il momento sembra che questa ipotesi sia soltanto una possibilità e non una certezza.

