Diana Del Bufalo vita privata e fidanzato: da Amici 10 alla tv, curiosità carriera

Diana Del Bufalo è la nuova stella della tv e siamo andati a caccia di news sulla sua vita privata. Nonostante abbia 27 anni la sua carriera è ben avviata ma dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno per scoprire quali sono stati i primi passi di Diana Del Bufalo nel mondo dello spettacolo. Nel 2010 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi come cantante entrando nel cuore del pubblico per la sua simpatia, la stessa che ha sfoderato sul palco di Sanremo 2017.

Negli scorsi giorni abbiamo visto Diana Del Bufalo impegnata nella fiction C’era una volta Studio Uno e tutte le domeniche indossa i panni di Monica in Che Dio ci aiuti 4. Diana ha anche un profilo Instagram con 600mila follower e si diverte a condividere dei video molto divertenti e sui generis. Non è un caso se la Gialappa’s Band l’ha voluta nello show comico Mai dire mai, eppure è con Colorado che si sono accesi i riflettori su Diana Del Bufalo per via della chiacchierata storia con Paolo Ruffini. Per molto tempo hanno negato tutto ma quando i gossip sulla vita privata sono diventati sempre più insistenti, Diana Del Bufalo ha confermato che Paolo è il suo fidanzato.

Diana Del Bufalo è finita anche al centro delle polemiche per la relazione con Paolo Ruffini. Molti settimanali di gossip l’avevano additata come ‘rovina famiglie’ e Diana ha spiegato che Paolo e la moglie non stavano insieme da 4 anni quando si sono conosciuti, ed è anche sua amica. Se la vita privata di Diana Del Bufalo non lascia spazio al gossip, quella professionale è decisamente movimentata. C’è chi l’ha paragonata a Paola Cortellesi ma lei ha spiazzato tutti dicendo che è straordinaria e non potrà mai raggiungerla. Sarà vero? Continuate a seguire le news di gossip su Diana Del Bufalo.