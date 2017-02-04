Home Attualità UeD ultime news Trono Classico: Luca Onestini furioso con Giulia Latini, il motivo

di Redazione 04/02/2017

Le ultime news di oggi, sabato 4 febbraio 2017, sono in realtà delle piccole anticipazioni riguardo il Trono Classico di Uomini e Donne, precisamente quello di Luca Onestini. Il modello ex Mister Italia a UeD ha trovato due corteggiatrici che possono essere la sua scelta: Soleil Anastasia Sorgè, enigmatica e misteriosa, e Giulia Latini, bionda romana molto solare. Fino ad oggi, la preferita sembrava appunto quest’ultima, tanto che tra loro è scattato anche un fatidico bacio durante la registrazione di una esterna (poi mandato in onda durante la puntata). Purtroppo per la Latini, una segnalazione rischia davvero di metterla nei guai e di rendere furioso il bel tronista di UeD, tanto da eliminare la ragazza. Per quale motivo? Come già detto, i fan del Trono Classico di Uomini e Donne hanno notato un certo feeling tra Luca Onestini, il tronista, e Giulia Latini, la corteggiatrice. Attualmente sembra la preferita dell’ex Mister Italia, ma un avvistamento e relative foto su Instagram potrebbero renderlo furioso , tanto da eliminare la bionda romana e orientare così la scelta su Soleil Anastasia Sorgè, modella italo-americana. In molti hanno pensato che l’avvicinamento di Luca a lei sia solo una mossa per far ingelosire la bionda romana, anche se Onestini in quanto a gelosia non scherza. Nel corso dell’ultima registrazione andata in onda, si è detto molto infastidito dal fatto che la ragazza salutasse ancora l’ex nonostante il tradimento. Quando verrà a sapere le ultime news di oggi, sabato 4 febbraio 2017, il tronista UeD sarà talmente geloso che rischierà di eliminare in malo modo la bionda corteggiatrice. Giulia Onestini è stata vista in compagnia del suo ex in un locale di Anzio: la ragazza non sembra voler nascondere la cosa, visto che ha postato una foto e nell’immagine si è addirittura taggata. Lui era insieme a degli amici, lei non si sa se fosse da sola o meno, ma il mistero si infittisce perché, dopo qualche ora, la bella corteggiatrice di UeD ha fatto in modo di far sparire la foto. Peccato che gli screenshot siano arrivati a tutti i fan di Uomini e Donne e sicuramente anche a Luca Onestini: la gelosia prenderà il sopravvento durante la prossima registrazione del Trono Classico e potrebbe eliminare la sua eventuale scelta?

