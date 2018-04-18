Home Scienza e Tecnologia UFO: avvistamento sospetto vicino la stazione spaziale internazionale

di Redazione 18/04/2018

La questione UFO attira l'attenzione ormai giorno dopo giorno. Ma davvero l'avvistamento intorno la Stazione spaziale Internazionale ha dell'attendibilità? Forse si, forse no, almeno questo è quanto pensano i fan degli alieni. UFO: nuovo avvistamento insospettisce i cacciatori di alieni Con molta probabilità siamo davanti ad un nuovo avvistamento Ufo, stavolta vicino alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa è la teoria dei cacciatori di Ufo di tutto il mondo. Il primo a segnalarlo è stato uno YouTuber di origine americana che si fa chiamare kingwilly 200, dopo aver passato al setaccio l’ultimo live stream dell’ISS mandato in trasmissione dalla NASA. Secondo lui il velivolo spaziale aveva una forma cilindrica e si è poi separato in quattro o sei sfere luminose. “Non è la prima volta che in questo periodo dell’anno avviene un avvistamento UFO vicino all’ISS”, ha dichiarato kingwilly 200. UFO quanto efficiente è la NASA La domanda principale che si pongono tutti i cacciatori di alieni è sulla efficienza della Nasa a cercare prove valide sulla presenza degli Ufo; in particolare si chiedono come mai la NASA non abbia mai installato una telecamera ad alta risoluzione sull’ISS in modo che le immagini trasmesse possano apparire più nitide, in modo da togliere ogni dubbio sull’esistenza della vita extraterrestre La NASA, dal suo canto non rilascia una valida conferma della eventuale presenza di Ufo nelle vicinanze della Stazione Spaziale Internazionale e che la serie di questi avvistamenti “sono soltanto immagini riprodotte dai riflessi del sole a contatto con le lenti delle telecamere dell’ISS”.

