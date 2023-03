UK, BBC sospende il conduttore Gary Lineker: cosa è successo e reazioni

Tempesta di polemiche sulla BBC dopo la sospensione del presentatore Gary Lineker, sanzionato per un tweet che critica le nuove politiche del governo sull’immigrazione clandestina.

UK, BBC sospende il presentatore Gary Lineker: cosa è successo

Il presentatore Gary Lineker è noto per il suo costante impegno in materia di diritti umani. Per citare un paio di esempi: ha fortemente criticato gli scorsi mondiali di calcio in Qatar e spesso incoraggia i giocatori di calcio gay a fare coming out. Lineker è anche molto sensibile al tema dell’immigrazione, e in passato ha ospitato in casa alcuni rifugiati.

La scorsa settimana, il governo britannico ha delineato le nuove politiche di contrasto all’immigrazione clandestina. Il presentatore ed ex attaccante inglese ha risposto ad un video della ministra inglese Braverman in cui viene esposto il nuovo piano britannico.

Lineker scrive su Twitter: “Accogliamo molti meno rifugiati rispetto ad altri grandi paesi europei. Questa è solo una politica incommensurabilmente crudele rivolta alle persone più vulnerabili in un linguaggio non dissimile da quello usato dalla Germania negli anni ’30“.

Il contratto che lega Gary Lineker alla BBC, che vale un milione e mezzo di sterline l’anno, sembra includa anche norme sull’imparzialità politica, che il presentatore avrebbe violato. Così la BBC motiva la sospensione di Lineker dal suo incarico, “finché non si troverà una posizione chiara e condivisa sull’utilizzo dei social media da parte del presentatore”.

Il caso Gary Lineker ha scatenato una bufera di polemiche, a cui l’amministratore delegato della BBC, Tim Davie, ha risposto: “Tutti vogliono risolvere la situazione con calma e Gary Lineker è il migliore del suo campo, questo non si discute”, e alla domanda sulle sue possibili dimissioni, ha risposto: “Assolutamente no”.

Solidarietà a Gary Lineker: le reazioni nel Regno Unito

Con la sospensione del presentatore Gary Lineker è stato interrotto anche il programma sportivo Match Of The Day, considerato una vera e propria istituzione in Gran Bretagna, dove va in onda dal 1964.

In segno di solidarietà al collega Gary Lineker, i due potenziali sostituti Alex Scott e Jermaine Jenas, si sono rifiutati di prendere il suo posto. Inoltre, Alex Scott (ex difensore della nazionale inglese femminile) si è rifiutata di continuare a presentare la sua trasmissione Football Focus.

La stessa cosa è accaduta al programma Final Results, il cui conduttore Jason Mohammad si è rifiutato di presentare.

Anche i calciatori in attività hanno fatto sentire la loro solidarietà, rifiutandosi di rispondere alle domande della BBC.

Interrotta anche la copertura di Radio 5Live, poiché diversi consulenti di calcio, tra cui gli ex nazionali inglesi Ian Wright e Alan Shearer, si sono dimessi.